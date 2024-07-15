16 липня — яке церковне свято, чому існує заборона на плавання у відкритих водоймах

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 16 липня, в православному календарі день пам’яті святого святещенномученика Атеногена та 10 його учнів. Вони жили в III столітті і постраждали за віру Христову під час гонінь імператора Діоклетіана.

Святий Атеноген був єпископом у місті Севастії в Малій Азії. Він ревно проповідував Євангеліє, навертаючи багатьох до християнства, і вчив своїх учнів мужності й відданості Христу. Його учні також стали ревними проповідниками і підтримували свого наставника у служінні.

Під час гонінь на християн місцевий правитель схопив святого Атеногена та його учнів. Вони відмовилися зректися своєї віри і принести жертви язичницьким богам, за що були піддані жорстоким тортурам. Святого Атеногена і його учнів катували, але вони мужньо витримали всі страждання, молячись і прославляючи Господа.

Після тривалих катувань усіх їх було страчено. За переказами, перед смертю святий Атеноген звернувся до своїх учнів зі словами настанови, закликаючи їх залишатися вірними Христу до кінця. Його останні слова були молитвою за прощення для своїх мучителів і закликом до Господа прийняти їхні душі.

Прикмети 16 липня

Народні прикмети 16 липня / Фото: Unsplash

До полудня лежить роса — буде спека.

Густий туман — чекайте на щедрий урожай грибів.

Вранці ясне небо — скоро птахи полетять в теплі краї.

Що завтра не можна робити

В наших предків існували особливі заборони про використання води. Особливо не дозволялося плавати у відкритих водоймах. Вірили, що існує високий ризик потонути. Дівчатам заборонялося також вмиватися, щоб не "змити" красу.

Що можна робити завтра

Щоб притягнути в своє життя добробут, багатство і щастя, потрібно думати про хороше. Також це сприятливий день для того, щоб провести його зі своєю родиною.

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