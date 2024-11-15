16 листопада — яке церковне свято, чому цього дня категорично заборонено носити речі навиворіт

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 16 листопада, в православному календарі день пам’яті святого апостола та євангелиста Матея. Він був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа і автором одного з чотирьох канонічних Євангелій, яке носить його ім'я. Про його життя та діяльність відомо з Біблії та церковних джерел, хоча багато фактів залишається невизначеними.

Матей народився в Галилеї в єврейській родині. Його батьки були, ймовірно, заможними, оскільки він працював митником. Він жив у Капернаумі, місті, яке стало важливим для служіння Ісуса. Митники в той час були ненавидимими людьми через їхню співпрацю з римським окупаційним урядом і зловживання в зборі податків. Існує біблейська розповідь, згідно з якою Ісус покликав Матея, коли той сидів за митним столом. Ісус сказав: "Йди за мною", і Матей залишив свою роботу і пішов за Ним (Мт. 9:9). Цей момент став важливим у його житті, оскільки він став одним із перших учнів Христа.

Матей є автором одного з чотирьох Євангелій, яке, ймовірно, було написано між 70 і 100 роками н.е. Це Євангеліє є першим у каноні Нового Завіту, й воно має на меті довести, що Ісус є Месією, обіцяним в Старому Завіті. Євангеліє від Матея особливо підкреслює єврейську спадщину Ісуса, зв'язок з біблійними пророцтвами та законодавчими традиціями. Це Євангеліє містить багато проповідей Ісуса, зокрема Нагорну проповідь (Мт. 5-7), а також численні чудеса й параболи.

Після вознесіння Ісуса Матей продовжував проповідувати Євангеліє серед язичників і євреїв. Відомо, що він здійснював місіонерську діяльність, а його проповіді були орієнтовані на переконання євреїв у тому, що Ісус є Христом. Матей за традицією мав місію проповідувати в різних частинах світу. За деякими джерелами, він проповідував у Єгипті, Ефесі, або навіть у Парфії (сучасний Іран), хоча точне місце його місіонерської діяльності не визначене.

Згідно з церковною традицією, Матей зазнав мученицької смерті. Одні джерела стверджують, що він був убитий під час місіонерської діяльності в Ефесі, а інші — що він загинув в іншому місті. Проте точні обставини його смерті залишаються невідомими.

Прикмети 16 листопада

Народні прикмети 16 листопада / Фото: Unsplash

Стоїть ясна погода — скоро похолодає.

Місяць блідий — буде негода.

Випав сніг — пролежить до весни.

Що завтра не можна робити

Забороняється свистіти в будинку, наші предки вірили, що інакше там заведуться таргани. Слідкуйте, щоб в жодному разі не носити одяг навиворіт — тоді від вас відвернеться щастя і прийдуть чорні години життя.

Що можна робити завтра

Якщо хтось дав вам пораду цього дня, можете сміливо її використовувати. Обов'язково прислухайтесь до своєї інтуїції, вона вас точно не підведе.

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