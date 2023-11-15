16 листопада — яке церковне свято, чому не варто ходити босоніж по дому

Яке завтра свято святкують в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 16 листопада, в православному календарі день пам’яті євангеліста Матвія. Матвій був сином Алфія і мав ще одне ім’я — Левій. Він був митником, який збирав податки від євреїв для римської влади. Ця професія була дуже непопулярною серед євреїв, які вважали митників за зрадників і грішників.
Ісус покликав Матвія за Собою, коли Він проходив повз митницю. Матвій покинув все і пішов за Ісусом, а потім запросив Його і інших апостолів на трапезу до свого дому. Це викликало обурення фарисеїв, які запитали, чому Ісус їсть із митниками і грішниками. Ісус відповів, що Він прийшов не для праведних, а для грішників.
Матвій був свідком багатьох див і проповідей Ісуса, а також Його смерті і воскресіння. Він написав своє Євангеліє арамейською мовою, щоб переконати єврейських християн, що Ісус є Месією, якого Бог обіцяв через пророків. Він часто цитував Старий Заповіт, щоб показати, як Ісус виконав пророцтва.
Після сходження Ісуса на небо, Матвій проповідував Євангеліє в різних країнах, зокрема в Ефіопії, Персії і Македонії. За різними джерелами, він помер як мученик, будучи спаленим заживо, обезголовленим чи пробитий списом.
Прикмети 16 листопада
- Сильний вітер — до дня Миколая (6 грудня) будуть хуртовини.
- Ясно і безхмарно — скоро прийде похолодання.
- Мороз — чекайте на таку ж зиму.
Що завтра не можна робити
Здавна вірили, що цього дня не можна нікому бажати зла, інакше воно повернеться сторицею. Також не можна їсти м'ясні, молочні продукти, яйця — йде Різдвяний піст. Не можна було ходити по дому босоніж — вірили, що тоді сильно захворієш.
Що можна робити завтра
Цього дня збиралися з родиною та друзями за пісним святковим столом, обов'язково проводили час за розмовами. Також намагалися нікому не відмовляти в гостинності.
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