16 листопада — яке церковне свято, чому не варто ходити босоніж по дому

Завтра, 16 листопада, в православному календарі день пам’яті євангеліста Матвія. Матвій був сином Алфія і мав ще одне ім’я — Левій. Він був митником, який збирав податки від євреїв для римської влади. Ця професія була дуже непопулярною серед євреїв, які вважали митників за зрадників і грішників.

Ісус покликав Матвія за Собою, коли Він проходив повз митницю. Матвій покинув все і пішов за Ісусом, а потім запросив Його і інших апостолів на трапезу до свого дому. Це викликало обурення фарисеїв, які запитали, чому Ісус їсть із митниками і грішниками. Ісус відповів, що Він прийшов не для праведних, а для грішників.

Матвій був свідком багатьох див і проповідей Ісуса, а також Його смерті і воскресіння. Він написав своє Євангеліє арамейською мовою, щоб переконати єврейських християн, що Ісус є Месією, якого Бог обіцяв через пророків. Він часто цитував Старий Заповіт, щоб показати, як Ісус виконав пророцтва.

Після сходження Ісуса на небо, Матвій проповідував Євангеліє в різних країнах, зокрема в Ефіопії, Персії і Македонії. За різними джерелами, він помер як мученик, будучи спаленим заживо, обезголовленим чи пробитий списом.

Прикмети 16 листопада

Народні прикмети 16 листопада / Фото: Pexels

Сильний вітер — до дня Миколая (6 грудня) будуть хуртовини.

Ясно і безхмарно — скоро прийде похолодання.

Мороз — чекайте на таку ж зиму.

Що завтра не можна робити

Здавна вірили, що цього дня не можна нікому бажати зла, інакше воно повернеться сторицею. Також не можна їсти м'ясні, молочні продукти, яйця — йде Різдвяний піст. Не можна було ходити по дому босоніж — вірили, що тоді сильно захворієш.

Що можна робити завтра

Цього дня збиралися з родиною та друзями за пісним святковим столом, обов'язково проводили час за розмовами. Також намагалися нікому не відмовляти в гостинності.

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