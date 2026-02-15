Церковне свято 16 лютого / © Pixabay

Завтра, 16 лютого, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. Святий Памфіл народився в III столітті на території Кесарії Палестинської. Вже з юних літ він вирізнявся глибоким духовним прагненням, навчався Святому Писанню та богослов’ю, а згодом очолив місцеву християнську громаду як священник. Його діяльність відзначалася не лише проповідницькою працею, а й благодійністю, опікою над бідними та хворими.

У часи жорстоких гонінь на християн за правління імператора Діоклетіана Памфіл не приховував своєї віри. Він був заарештований, підданий жорстоким тортурам та несправедливим звинуваченням, але не зрікся Христа. Святий Памфіл прийняв мученицьку смерть, засвідчивши своєю смертю непохитність духу та силу віри.

Порфирій був духовним учнем Памфіла та також відданим служителем Церкви. Він розділив долю свого наставника, підтримуючи вірян у часи переслідувань та продовжуючи пастирську діяльність, коли інші християни тікали або відрікалися від віри. Порфирій зазнав численних страждань і зрештою віддав своє життя за Христа, ставши прикладом безстрашної відданості та мужності.

Памфіл і Порфирій були не самотніми у своїй боротьбі. Разом із ними постраждали численні учні та послідовники, серед яких були священники, диякони та миряни. Всі вони відзначалися вірністю Христу, мужністю та готовністю віддати життя за віру. Імена цих сподвижників збереглися в церковних переданнях як символ незламного духу та святості.

Прикмети 16 лютого

Народні прикмети 16 лютого / © Pixabay

Якщо 16 лютого тепло та сонячно, весна буде ранньою і м’якою.

Сильний вітер або хуртовина цього дня віщують холодну весну та пізні заморозки.

Ясне небо ввечері — до морозної ночі.

Що завтра не можна робити

16 лютого за народними прикметами не варто брати участь у фінансових операціях — позичати або давати гроші. Також краще відкласти роботу з голкою та ниткою: шиття та в’язання не надають удачі.

Що можна робити завтра

Цього дня серце звернене до святих мучеників, які віддали життя за віру в Господа. У молитві до них просять захисту, зцілення, здоров’я та допомоги в життєвих справах. Головне — щирість намірів: лише чисте серце здатне досягти Божої благодаті.