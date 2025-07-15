Церковне свято 16 липня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 16 липня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Атеногена та 10 його учнів. Святий Атеноген був єпископом у Себастії (Мала Вірменія, тепер територія Туреччини). Він очолював невелику християнську громаду й духовно опікувався монахами в одному з монастирів. За переданням, його діяльність припала на час правління імператора Діоклетіана (284–305) або Максіміана Галерія, коли гоніння на християн були особливо жорстокими.

Атеноген був не лише єпископом, а й подвижником, наставником братії в монастирі. Він виховував своїх учнів у дусі жертовної любові, незламної віри, аскези та молитви. Десятеро найближчих учнів стали його вірними послідовниками, готовими йти за ним навіть на смерть.

Під час чергового гоніння Атеногена разом з його учнями було заарештовано. Їх намагалися змусити зректися Христа через погрози, тортури та спокуси. Усіх піддали жорстоким мукам. Попри страждання, вони залишилися непохитними у вірі.

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Учнів святого, одного за одним, стратили на очах у вчителя, аби зламати його дух. Але святий Атеноген не лише не злякався, а й підбадьорював своїх духовних дітей до останньої миті. Після страти учнів самого Атеногена обезголовили.

Прикмети 16 липня

Народні прикмети 16 липня / © unsplash.com

Яка погода 16 липня — такою буде і друга половина серпня.

День ясний і спекотний — зима буде пізньою і м’якою.

Цього дня пішов дощ — чекай на дощову погоду ще 7 днів.

Що завтра не можна робити

У народі вважалося, що 16 липня не слід нічого рубати, пиляти чи ламати — навіть у господарських справах, адже разом із трісками можна “відсікти” від себе удачу. Не рекомендували також мити підлогу чи підмітати — щоб не вимести добробут із хати. А ще цього дня краще не звертатися з проханнями про підвищення чи надбавку: такі справи, за повір’ям, приречені на невдачу.

Що можна робити завтра

Згідно з давнім звичаєм, саме цього дня починали жнива — виходили в поле збирати перше жито. У народному календарі це був час активної праці й водночас особливої єдності: вважалося добрим знаком провести день поруч із рідними, у теплій родинній атмосфері.