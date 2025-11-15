Церковне свято 16 листопада / © unsplash.com

Завтра, 16 листопада, в православному календарі день пам’яті святого апостола і євангелиста Матея. Матей народився в невеликому містечку Капернаумі на березі Галилейського озера. Його родина була єврейською, а батько — Алфей — був звичайним ремісником. Матея з дитинства вирізняла допитливість і прагнення розуміти світ, але життя змусило його працювати митником — збирачем податків для римлян. У ті часи ця професія була непрестижною: митників вважали зрадниками власного народу, адже вони брали податки, які збагачували чужоземців, і часто ще й обтяжували місцевих людей хабарями.

І все ж Матея не переставало цікавити життя людей. Він уважно слухав розмови купців, мандруючих учителів, релігійних наставників. І хоча багато хто дивився на нього з осудом, він не втратив внутрішньої гідності. Матея був чесний із самим собою: він розумів, що може змінитися, якщо знайде справжню мету.

І одного разу його життя різко змінилося. Коли Ісус проходив повз його митницю, Він глянув на Матей і промовив лише слова: “Йди за Мною”. Матей відчув щось невимовне — наче всередині загорівся вогонь. Без жодної ваги, залишивши скриньку з податками, він встав і пішов за Христом. Цей момент став переломним: митник із сумнівами та осудом з боку людей перетворився на учня, який був готовий віддати життя за віру.

Під час навчання у Ісуса Матея захоплювала глибина Його слів. Він був свідком дивовижних чудес — зцілень хворих, вигнання злих духів, нагодування тисяч людей хлібом і рибою. І все це супроводжувалося навчанням: Ісус пояснював, що справжнє багатство — не гроші, а любов, віра та милосердя. Матей особливо запам’ятав Нагірну проповідь, де звучали принципи справедливості, прощення і скромності.

Коли Ісус помер на хресті, Матея спіткала суміш страху та розпачу, як і багатьох учнів. Але після Воскресіння він побачив, що страх змінюється вірою: Христос явився йому, підтвердивши Його місію. З того часу Матей вирушив проповідувати в різні країни: Юдею, Ефіопію, Персію, а за переказами — навіть до країн Аравії. Він говорив про милосердя, віру, покаяння, і його слова торкалися сердець, навіть тих, хто раніше вважав себе грішником.

У той же час Матей залишався скромним: він не шукав слави, завжди наголошував, що вся мудрість і сила походять від Христа. Його учнівська діяльність увінчалася написанням Євангелії від Матея — книги, що стала дороговказом для віруючих поколінь. Він намагався передати життя Христа так, щоб кожна людина могла відчути Його близькість, любов і справедливість.

Традиції розповідають, що Матея спіткала мученицька смерть, хоча точні обставини невідомі.

Прикмети 16 листопада

Народні прикмети 16 листопада / © unsplash.com

Якщо на Матея сонце світить через туман, буде сніжна і сувора зима.

Якщо ранок ясний і морозний, а день хмарний — весна буде ранньою, а урожай хорошим.

Багато туману цього дня — прикмета сніжної і вітряної зими.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, 16 листопада не радили рахувати дрібні гроші — вважалося, що це може накликати фінансові труднощі на весь рік. Також у давнину цього дня чекали на сильні пориви вітру і намагалися уникати їхнього впливу, бо вважалося, що вітер може завдати шкоди господарству та вплинути на здоров’я людей.

Що можна робити завтра

У православне свято святого Матея люди звертаються до нього з проханнями захистити від спокус, зміцнити віру та надати підтримку у фінансових і життєвих справах. Апостол вважається покровителем тих, хто працює з грошима або займається творчістю, а також надихає письменників, журналістів і всіх, хто прагне творити добро та красу словом.