ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
3 хв

16 листопада — яке церковне свято, що буде, якщо цього дня рахувати гроші

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 16 листопада

Церковне свято 16 листопада / © unsplash.com

Завтра, 16 листопада, в православному календарі день пам’яті святого апостола і євангелиста Матея. Матей народився в невеликому містечку Капернаумі на березі Галилейського озера. Його родина була єврейською, а батько — Алфей — був звичайним ремісником. Матея з дитинства вирізняла допитливість і прагнення розуміти світ, але життя змусило його працювати митником — збирачем податків для римлян. У ті часи ця професія була непрестижною: митників вважали зрадниками власного народу, адже вони брали податки, які збагачували чужоземців, і часто ще й обтяжували місцевих людей хабарями.

І все ж Матея не переставало цікавити життя людей. Він уважно слухав розмови купців, мандруючих учителів, релігійних наставників. І хоча багато хто дивився на нього з осудом, він не втратив внутрішньої гідності. Матея був чесний із самим собою: він розумів, що може змінитися, якщо знайде справжню мету.

І одного разу його життя різко змінилося. Коли Ісус проходив повз його митницю, Він глянув на Матей і промовив лише слова: “Йди за Мною”. Матей відчув щось невимовне — наче всередині загорівся вогонь. Без жодної ваги, залишивши скриньку з податками, він встав і пішов за Христом. Цей момент став переломним: митник із сумнівами та осудом з боку людей перетворився на учня, який був готовий віддати життя за віру.

Під час навчання у Ісуса Матея захоплювала глибина Його слів. Він був свідком дивовижних чудес — зцілень хворих, вигнання злих духів, нагодування тисяч людей хлібом і рибою. І все це супроводжувалося навчанням: Ісус пояснював, що справжнє багатство — не гроші, а любов, віра та милосердя. Матей особливо запам’ятав Нагірну проповідь, де звучали принципи справедливості, прощення і скромності.

Коли Ісус помер на хресті, Матея спіткала суміш страху та розпачу, як і багатьох учнів. Але після Воскресіння він побачив, що страх змінюється вірою: Христос явився йому, підтвердивши Його місію. З того часу Матей вирушив проповідувати в різні країни: Юдею, Ефіопію, Персію, а за переказами — навіть до країн Аравії. Він говорив про милосердя, віру, покаяння, і його слова торкалися сердець, навіть тих, хто раніше вважав себе грішником.

У той же час Матей залишався скромним: він не шукав слави, завжди наголошував, що вся мудрість і сила походять від Христа. Його учнівська діяльність увінчалася написанням Євангелії від Матея — книги, що стала дороговказом для віруючих поколінь. Він намагався передати життя Христа так, щоб кожна людина могла відчути Його близькість, любов і справедливість.

Традиції розповідають, що Матея спіткала мученицька смерть, хоча точні обставини невідомі.

Прикмети 16 листопада

Народні прикмети 16 листопада / © unsplash.com

Народні прикмети 16 листопада / © unsplash.com

  • Якщо на Матея сонце світить через туман, буде сніжна і сувора зима.

  • Якщо ранок ясний і морозний, а день хмарний — весна буде ранньою, а урожай хорошим.

  • Багато туману цього дня — прикмета сніжної і вітряної зими.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, 16 листопада не радили рахувати дрібні гроші — вважалося, що це може накликати фінансові труднощі на весь рік. Також у давнину цього дня чекали на сильні пориви вітру і намагалися уникати їхнього впливу, бо вважалося, що вітер може завдати шкоди господарству та вплинути на здоров’я людей.

Що можна робити завтра

У православне свято святого Матея люди звертаються до нього з проханнями захистити від спокус, зміцнити віру та надати підтримку у фінансових і життєвих справах. Апостол вважається покровителем тих, хто працює з грошима або займається творчістю, а також надихає письменників, журналістів і всіх, хто прагне творити добро та красу словом.

Дата публікації
Кількість переглядів
194
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie