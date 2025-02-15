16 лютого — яке церковне свято, що потрібно робити цього дня, щоб "прикликати" весну

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 16 лютого, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. Памфіл був пресвітером і вченим богословом у місті Кесарія Палестинська. Він очолював знамениту богословську школу та бібліотеку, зібрану Оригеном. Відомий як ревний проповідник Слова Божого, він займався переписуванням і розповсюдженням Святого Письма, прагнучи зробити його доступним для всіх. За свою віру він був заарештований і підданий жорстоким тортурам, але не зрікся Христа. Протягом двох років перебував у в’язниці, де продовжував навчати й укріплювати братів по вірі.

Порфирій був слугою Памфіла. Коли його вчителя піддали тортурам, він мужньо визнав себе християнином і просив дозволу поховати його тіло після страти. За це його схопили, піддали жорстоким мукам і стратили – його спалили живцем.

Разом із Памфілом і Порфирієм постраждали ще кілька християн:

Валент (або Валентин) – літній диякон, знавець Святого Письма.

Селевкій – колишній воїн, який залишив службу заради віри в Христа.

Феодул – літній слуга намісника, який відкрито визнав Христа.

Юліан – християнин, який випадково прийшов до місця страти й поклонявся святим мученикам. Його теж схопили й стратили.

Всі вони зазнали жорстоких катувань і були страчені через усічення мечем або спалення. Їхні подвиги стали символом непохитної віри та мужності перед смертю. Після страти тіла мучеників були таємно поховані благочестивими християнами. Згодом їхні імена були вписані в святці, а їхня пам’ять живе в традиції Православної Церкви.

Прикмети 16 лютого

Народні прикмети 16 лютого / Фото: Unsplash

Якщо вітер сильний – літо буде дощовим.

Сонце в обідню пору – весна прийде рано.

Якщо день морозний – зима ще довго протримається.

Що завтра не можна робити

Не можна лаятися та сваритися – вважалося, що конфлікти цього дня приведуть до тривалої ворожнечі. Заборонялося виходити з дому після заходу сонця без потреби – вірили, що в цей вечір нечиста сила може збити людину з дороги. Не варто починати нові справи – день не підходив для великих змін або важливих рішень.

Що можна робити завтра

Оскільки серед святих мучеників були освічені люди та вчителі, цей день вважали сприятливим для навчання, читання та спілкування з мудрими людьми. Важливо було дослухатися до порад старших. Вважалося, що напередодні весни темні сили особливо активні. Для захисту в хатах запалювали свічки, кропили оселю свяченою водою та молилися за добробут сім’ї. У деяких регіонах України цього дня молодь співала веснянки, щоб швидше прогнати холодну пору року та накликати тепло.

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