16 лютого — яке церковне свято, в жодному разі не виливайте брудну воду на сніг і не рубайте дерева

Завтра, 16 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Памфіла і 11 мучеників. Святий Памфіл був пресвітером і належав до числа дванадцяти мучеників, які віддали своє життя за Христа в Кесарії Палестинській під час царювання Диоклитіяна. Діякон Валент і Павло, а також інші сповідники також стали частиною цієї групи мучеників. Памфіл був засновником біблійної школи та пресвітером цього града. Він народився у Вириті, був обдарованим і духовно мудрим. Його життя було прикрашене доброчинством і славним сповідництвом Христовим.

Інший мученик, Валент, був дияконом Єлійської церкви. Він був поважним літами і розумом. Третій мученик, Павло, горів ревністю за благочестя. Він вже раніше перетерпів спалення за Христа.

Ці троє, разом з іншими мучениками, були кинуті до в’язниці, де перебували два роки. Пізніше їх вивели перед судилищем нечестивого ката Фірмиліяна-ігемона. Святих юнаків і єгипетських мучеників запитували про їхні віру та батьківщину. Вони відкрито визнали себе християнами та назвали свою батьківщину Вишній Єрусалим. Ця група мучеників, включаючи святого Памфіла, віддала своє життя за віру в Христа, ставши прикладом відваги та вірності.

Прикмети 16 лютого

Народні прикмети 16 лютого / Фото: Pexels

Тепла і сонячна погода вказує, що скоро похолодає.

Снігопад — до великого урожаю.

Туман стоїть — літо буде холодним.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки намагалися не виливати на сніг брудну воду і не викидати мусор. Вірили, що інакше будуть жити в бідності і нещастях. Також було заборонено рубати дерева, адже за це дуже скоро доведеться розплачуватися великою кількістю проблем.

Що можна робити завтра

День зазвичай проводили вдома з сім'єю. Але важливо було якйнайбільше часу провести саме з найріднішими людьми. Тоді на вас будуть чекати щастя і сімейний добробут.

Читайте також: