Церковне свято 16 серпня / © pixabay.com

Завтра, 16 серпня, в православному календарі святкують Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа. Свято пов’язане з легендою про чудотворний образ Спасителя, який залишився на полотні (зветься “Убрус”), коли Ісус витер обличчя під час страждань перед розп’яттям. Цей образ є особливою святинею, адже він вважається “нерукотворним” — тобто не створеним руками художника, а явленим безпосередньо Богом.

Вперше це свято почало святкувати на честь перенесення цього святого образу в Константинополі, де він зберігався у Влахернському храмі. 944 року візантійський імператор Костянтин VII організував урочисту процесію, під час якої ікону перенесли до великого собору Святого Софія для її особливого шанування і захисту міста від ворогів.

Церковне свято 16 серпня — день пам’яті святого мученика Діомида

Відомо, що Діомид був християнином із малоазійського регіону (сучасна Туреччина), можливо, з міста Тарс або прилеглих місць. Його життєпис подає, що він був лікарем за фахом і часто допомагав хворим, не лише тілом, а й духовною підтримкою.

Діомид відомий як великий милосердник і зцілитель, що поєднував медичні знання з вірою в Бога. Він безкоштовно лікував нужденних, проповідував християнство і закликав людей відходити від язичницьких культів.

Під час одного з жорстоких гонінь на християн (імовірно, за імператора Доміціана або Нерона) святий Діомид був арештований за свою віру. Його допитували, катували, але він не відрікся від Христа.

За переказами, його катували, намагаючись змусити відмовитися від віри, однак Діомид залишився непохитним. Він прийняв мученицьку смерть як справжній воїн Христовий. Його тіло було викинуто на відхід або спалено, але віруючі християни зберегли пам’ять про нього і його святість.

Прикмети 16 серпня

Народні прикмети 16 серпня / © unsplash.com

Якщо 16 серпня ясна погода і ранковий туман — чекайте на гарну осінь з добрим урожаєм.

Теплий вітер цього дня віщує теплу осінь і пізню зиму.

Якщо 16 серпня йде дощ — це знак, що найближчими тижнями буде багато опадів.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, 16 серпня суворо заборонено займатися прибиранням у домі — інакше ризикуєш залишитися без грошей у гаманці. Також не можна виносити сміття з хати, бо разом із ним можна втратити своє щастя та добробут. А ще не варто ледарювати чи байдикувати цього дня, бо це може призвести до невдач у справах і втрати везіння.

Що можна робити завтра

Ця дата в народному календарі має аж три назви. Перша — Горіховий Спас. Зі самої назви стає зрозуміло, що цього дня настає час збирати горіхи в садах. Друга — Полотняний Спас. День традиційно вважають сприятливим для занять рукоділлям — вишиванням, плетінням і в’язанням. Колись у це народне свято люди саме в цей час ткали тканини та готували полотна. Третя — Хлібний Спас. До середини серпня зазвичай завершувалися всі роботи із сінокосом. Зібране зерно несли до храмів для освячення, а потім мололи на борошно.