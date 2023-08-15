16 серпня — яке церковне свято і чому потрібно звертати увагу на вітер

Завтра, 16 серпня, в православному календарі день пам’яті преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. Преподобні Ісаакій, Далмат і Фавст були великими подвижниками православної віри, які жили у IV-V століттях. Вони були ігуменами Далматської обителі, яка розташовувалася поблизу Константинополя.

Преподобний Ісаакій був першим ігуменом цієї обителі, яку він заснував на місці колишнього храму Аполлона. Він був сміливим заступником православної доктрини проти аріанства і пророкував загибель царя Валента, який переслідував православних. Преподобний Ісаакій помер 383 року, передавши обитель своєму учневі Далматові.

Преподобний Далмат був колишнім воїном, який служив у війську святого царя Феодосія Великого. Він залишив світське життя і разом зі своїм сином Фавстом прийняв постриг у преподобного Ісаакія. Преподобний Далмат був великим аскетом і чудотворцем, який мав дар Божественних видінь. Він також брав участь у III Вселенському Соборі в Ефесі, де осудив ересь Несторія. Преподобний Далмат помер після 446 року, будучи дев’яностолітнім старцем.

Преподобний Фавст був сином преподобного Далмата і наслідував його подвиги. Він був особливо прославлений своїм постом, який тривав до 40 днів без їжі і пиття. Преподобний Фавст став ігуменом обителі після смерті свого батька і продовжив її славу.

Прикмети 16 серпня

Народні прикмети 16 серпня / Фото: Pexels

Сильний вітер та дощ — чекайте на холодну та сиру осінь.

Дме південний вітер — зима буде сніжною.

Погода 16 серпня показує, яким буде жовтень.

Що завтра не можна робити

В народі заборонялося підмітати чи навіть виносити сміття з будинку. Наші предки вірили — якщо це зробити, то виметеш і своє щастя. Триває Успенський піст, тому віряни не вживають м'ясні, молочні продукти, рибу, яйця. Заборонено лаятися, лихословити, лінуватися, сваритися.

Що можна робити завтра

Селяни 16 серпня обов'язково багато працювали. Існувало повір'я, що якщо присвятити цей день роботі, то все зроблене принесе хороші результати. Так як в цей період достигали ягоди, то починали варити з них варення, компоти, джеми на зиму. День вважається сприятливим для одруження, але вінчатися під час посту не дозволено, тому можна лише зареєструвати шлюб.

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