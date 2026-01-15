Церковне свято 16 січня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 16 січня, в православному календарі поклін чесним оковам святого апостола Петра. Апостол Петро був одним із дванадцяти учнів Ісуса Христа, обраним бути «скелею Церкви», на якій Христос мав побудувати Свою спільноту. Після вознесіння Господа Петро активно проповідував у Юдеї, а потім і за її межами, звертаючи людей до християнської віри.

Традиційно вважається, що Петро був ув’язнений у Римі за правління імператора Нерона, де його утримували в темниці в оковах. Саме ці «чесні окови», якими апостола обмежували, згодом стали святинею. Існує переказ, що під час молитов апостола окови чудесним чином зцілювали людей, які торкалися їх.

У IV столітті окови були перенесені зі стародавньої темниці у Римі до церкви святого Петра, де їх стали зберігати як реліквію. Від того часу віряни почали святкувати день поклону чесним оковам, вшановуючи терпіння, віру і мученицьку стійкість апостола.

Прикмети 16 січня

Народні прикмети 16 січня

Сильний мороз цього дня — до весни ще залишилося багато холодних днів.

Ясний день і зоряне небо — весна буде ранньою і теплою.

Сніг іде дрібний, сухий — літо буде спекотним і врожайним.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, 16 січня слід бути особливо обережними та відповідальними. Цього дня не варто завдавати шкоди тваринам — навіть маленьке образливе слово або необережний вчинок можуть повернутися неприємностями. Також не рекомендується брати в руки гострі предмети, адже ризик поранитися підвищується.

Що можна робити завтра

У день пам’яті святого апостола Пет­ра віряни звертаються до нього в молитвах із проханнями про зцілення від тяжких хвороб, підтримку у життєвих труднощах та мудрість для знаходження виходу зі складних ситуацій. Апостол також шанований як охоронець домашньої худоби та тварин, тож цього дня особливо дбали про своїх підопічних: їх добре годували, прибирали хліви, стайні та клітки, щоб показати повагу й отримати благословення на здоров’я та добробут господарства.