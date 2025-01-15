16 січня — яке церковне свято, чому краще відкласти прибирання оселі на інший день

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 16 січня, в православному календарі свято — поклін чесним оковам святого апостола Петра. Це свято, яке святкується в день, коли Церква святкує знаходження і шанування оков святого апостола Петра.

Святий апостол Петро був одним із найближчих учнів Ісуса Христа, і за традицією він був першим Папою Римським. Окови святого Петра символізують його страждання та мучеництво. Апостол Петро був ув'язнений в Римі за свою проповідь і віру в Христа, і, відповідно до церковної традиції, його окови як свідчення мучеництва стали святинею. Цього дня віряни віддають шану святому Петру, молячись за його заступництво та прославлення його подвигів.

Ця традиція також підкреслює значення мучеництва і страждань у християнстві, а також символізує свободу, яку приносить віра, навіть через тяжкі випробування. Святі мощі та реликвії, пов'язані з апостолом Петром, зберігаються в різних християнських святинях, зокрема в базиліці святого Петра в Римі.

Прикмети 16 січня

Народні прикмети 16 січня / Фото: Unsplash

Хмари швидко пливуть — до зміни погоди.

Хуртовина вказує, що літо буде дощовим.

Сніг, який випав цього дня, скоро розтане.

Що завтра не можна робити

Після обіду не слід займатися важливими справами, всі вони закінчаться без результату. Цього дня, на думку наших предків, не можна прибирати в оселі, особливо замітати. Тому що цим можна "вимести" з дому своє щастя.

Що можна робити завтра

Апостол Петро вважається покровителем домашньої худоби, а тому до нього молилися про здоров'я корів та інших тварин. Також селяни обходили комори і льохи, щоб порахувати, скільки запасів в них залишилося до кінця зими і чи вистачить їх.

Читайте також: