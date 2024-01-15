16 січня — яке церковне свято, що потрібно робити цього дня, щоб рік був урожайним

Завтра, 16 січня, в православному календарі день вшанування чесних вериг апостола Петра.

День вшанування вериг апостола Петра 0151 — це християнське свято, присвячене дивовижному визволенню апостола Петра з в’язниці, де його закували у кайдани за наказом царя Ірода. За легендою, вночі до нього з’явився ангел, який зняв із нього вериги і вивів на волю. Вериги Петра потім стали чудотворними реліквіями, які зцілювали від хвороб і допомагали в скрутних ситуаціях. Частина вериг зберігається в Римі, а інша в Константинополі. У народі це свято має також інші назви, наприклад, Петро-Півкорм, Петро-Вериги, Петро-Кайдани. Цього дня люди перевіряли свої запаси на зиму, молилися за худобу і здоров’я.

Прикмети 16 січня

Народні прикмети 16 січня / Фото: Pexels

День морозний, але ясний — до спекотного літа.

Заметіль вказує, що літо буде дощовим та холодним.

Цілий день іде сніг — навесні буде хороша риболовля.

Що завтра не можна робити

Заборонено відмовлятися від хліба, а також викидати хлібні вироби. Інакше весь наступний рік проведеш в голоді. Не можна ледарювати, краще присвятити цей день роботі, навіть тій, яка зовсім не приносить задоволення. Всі справи закінчаться хорошим результатом.

Що можна робити завтра

Апостол Петро вважався серед наших предків покровителем домашньої худоби. Тому йому молилися і ставили свічки за здоров'я корів тощо. А ще просили святого про хороший урожай.