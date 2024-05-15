16 травня — яке церковне свято, чому цього дня насамперед потрібно займатися землею

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 16 травня, в православному календарі день пам’яті преподобного Феодора Освяченого. Святий Феодор був монахом, жив у IV столітті в Єгипті.

Феодор народився в знатній і багатій родині, але у віці 14 років пішов з дому і приєднався до монастиря. Там він став учнем Пахомія Великого, відомого ченця та засновника монастирського життя.

Після смерті Пахомія, Феодор залишився керувати монастирем і став очільником всіх Фіваїдських обителей. Феодор мав дар дивотворення і помер у глибокій старості.

Прикмети 16 травня

Народні прикмети 16 травня / Фото: Unsplash

Хмари швидко пливуть — чекайте на суху та ясну погоду.

Прогримів грім — буде великий урожай.

Ворони голосно каркають — поганий знак.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки намагалися не їсти перші страви, тому що існувала заборона на користування ложками. Вірили, що це прикличе біду. Також не прибирали в будинку, поки не зроблять всі справи на городі. Насамперед займалися землею, щоб вона дала великий урожай.

Що можна робити завтра

Існувала традиція їсти цього дня злакову кашу. Вірили, що така страва точно подарує людині здоров'я.

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