Церковне свято 16 вересня / © pixabay.com

Завтра, 16 вересня, в православному календарі день пам’яті святої великомучениці Євфимії. Свята Євфимія — великомучениця, шанована у православній і католицькій традиції, особливо за мужність і непохитну віру у Христа. Вона жила у IV столітті в місті Хрисополь (Кесарія Кападокійська, нині Туреччина) за часів імператора Діоклетіана (284–305 рр.), відомого своїм жорстоким гонінням на християн.

Євфимія народилася в благочестивій християнській родині, яка виховала її у страху Божому та любові до Церкви. Змалку вона виявляла доброту, милосердя та глибоку духовність, прагнучи життя у чистоті і служінні Богу.

Коли почалися переслідування християн, Євфимія не відреклася від віри, незважаючи на молодий вік і загрозу смертельного покарання.

Її заарештували й привели на суд до правителя міста, який наказав піддати її тортурам, сподіваючись змусити зректися Христа. Свята Євфимія витримала жорстокі тортури, зберігаючи тверду віру.

За легендою, під час її страти сталася чудесна подія: язичницькі кати не змогли її вбити, і свідки бачили над тілом святій сяйво або ангельське світло, яке захищало її від негідних рук. Врешті-решт, вона прийняла мученицьку смерть через обезголовлення, залишивши глибокий духовний слід для християн свого часу.

Прикмети 16 вересня

Народні прикмети 16 вересня / © unsplash.com

16 вересня сонце світить ясно і тепло, чекайте на теплу і сухоу осінь.

Вітер із півночі — можливі ранні заморозки.

Рясна роса означає гарний урожай зернових і фруктів.

Що завтра не можна робити

Народні прикмети цього дня наголошують на важливості активності та працьовитості: лінуватися суворо не радять. Також не рекомендують розпочинати нові справи, переїжджати або вирушати в далекі подорожі — краще присвятити день обдумуванню планів і завершенню старих справ.

Що можна робити завтра

Цього дня традиційно йдуть за грибами та займаються заготівлею капусти на зиму — солінням і квашенням. У давнину обов’язково готували страви з птиці. Найважливішим звичаєм вважається відвідування лазні чи сауни, або ж проста тепла ванна. Кажуть, що ті, хто шанує ці традиції, забезпечують собі гармонію у справах, міцне здоров’я та достаток.