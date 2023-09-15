16 вересня — яке церковне свято, чому його називали Пташиною кісткою, кому молитися

Завтра, 16 вересня, в православному календарі день пам’яті святої Євфимії. Свята Євфимія була ранньо-християнською мученицею, яка жила у Халкедоні в кінці III — початку IV століття. Вона відмовилася відшановувати поганських богів і була кинута на розтерзання дикому звіру. Але Бог захистив її від смерті і дав їй силу терпіти муки. Після її смерті над її труною збудували церкву, де 451 року відбувся Четвертий Вселенський Собор, який засудив єресь монофізитів. Свята Євфимія стала посередницею чудесних зцілень і благодатей для багатьох людей.

Церковне свято 16 вересня — день пам'яті мучениці Людмили

Мучениця Людмила була чеською княгинею, яка жила у IX-X століттях. Вона була однією з перших християнських правителів Чехії і допомагала зміцнювати віру серед свого народу. Вона також була бабусею і вихователькою князя Вацлава Святого, який став покровителем Чехії. За свою вірність Христу вона була вбита язичниками, які хотіли повернути старе вірування. Вона була задушена своєю власною вуаллю, який став її символом. Після її смерті над її мощами почали звершуватися чудеса і зцілення. Вона була проголошена святою у 1143-1144 роках і стала покровителькою Чехії, бабусь, матерів і християнських вчителів.

Прикмети 16 вересня

Народні прикмети 16 вересня / Фото: Pexels

Якщо птахи вже полетіли у вирій — зима буде ранньою.

Якщо гримить грім — зима буде холодною, але снігу буде мало.

Пожовтіло листя, але ще тримається на деревах — осінь буде довгою.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що не можна носити старий брудний одяг, тому що це може погіршити взаємини з людьми. Також заборонялося ловити і їсти рибу, вважалося, що людина, яка порушить цю заборону, дізнається щось неприємне про рідних. Не варто робити необдумані покупки, тому що можуть бути фінансові проблеми.

Що можна робити завтра

В народі цей день називали Пташиною кісткою. Господині готували страви з курей чи інших домашніх птиць, звертаючи особливу увагу на їхні кісточки. Якщо вони були товстими з жиром зверху, зима буде дуже холодною.

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