16 вересня — яке церковне свято, що в жодному разі не можна робити, щоб не загубити добробут

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 16 вересня, в православному календарі день пам’яті святої великомучениці Євфимії. Свята Євфимія жила у III столітті. Вона була християнкою з родини благочестивих батьків. Її життєвий шлях відзначений численними труднощами та випробуваннями, що характерно для періоду, коли християнство ще не було офіційно визнане та часто піддавалося переслідуванням.

Євфимія була піддана жорстоким тортурам за свою віру. Відповідно до традиційного оповідання, вона була кинута до арени, де на неї нападали дикі звірі, але чудесним чином залишилася непошкодженою. Після цього вона була страчена за наказом імператора Діоклетіана, який у той час проводив жорстокі гоніння на християн.

Прикмети 16 вересня

Народні прикмети 16 вересня / Фото: Unsplash

Вранці зірки мерехтять до зміни погоди.

Листя вже на деревах пожовтіло, але не опало — осінь довго триватиме.

Почути грім до безсніжної зими.

Що завтра не можна робити

Не можна заздрити чужому щастю, інакше ви загубите свій добробут і ніколи не будете щасливими. Цей день вважається несприятливим для переїзду чи зміни місця роботи. А якщо це неможливо відкласти, то обов'язково помоліться ангелу-хоронителю.

Що можна робити завтра

В давнину існувала традиція, якщо цього дня сходити всією родиною в баню, то увесь рік всі члени сім'ї будуть здоровими. Також це був чудовий день для того, щоб заготовити на зиму капусту.

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