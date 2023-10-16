16 жовтня — День керівника (шефа): привітання у прозі та віршах, листівки українською мовою

В усьому світі 16 жовтня святкують День шефа (керівника). Не забудьте і ви привітати свого начальника.
Привітання з Днем керівника (шефа) в прозі та віршах
Прийміть наші щирі вітання зі святом – Днем боса! Бажаємо вам процвітання та виконання найграндіозніших планів, успіхів у праці та будь-яких починаннях, нових перемог та досягнень. Нехай все, що Ви намітили, все, чого прагнете, виходить швидко і легко. Міцного Вам здоров'я, сімейного благополуччя та щастя!
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Вітаємо Вас зі святом,
Бажаємо щастя багато!
Удачі в кар’єрі, професійного росту,
Натхнення у праці й зарплати приросту.
Сімейного затишку Вашому дому,
Щоб все у житті в Вас було пречудово!
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Вітаю з Днем Шефа і від щирого серця бажаю бути найкрутішим і добрим босом на світі, знаходити завжди оптимально вірні вирішення будь-яких питань, мати високе становище в суспільстві, отримувати великий дохід, дарувати тепло і радість близьким, бути коханою і щасливою людиною.
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Керівник ви просто клас,
Приклад беремо ми з вас,
Ви розумний, та терплячий,
Просто ідеал ходячий,
Ось таким і залишайтесь,
З колективом родичайтесь,
Зарплатню на всіх діліть,
Та підлеглих не сваріть,
З вами радісно жартуєм,
Але дуже вас шануєм,
З Днем шефа вас вітаємо,
Та підвищення бажаємо!
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Немає нікого важливішого за боса! І я дякую долі за те, що мені дістався найрозумніший і найпрофесійніший начальник! Вітаю зі святом, бажаю й надалі досягати успіхів у кар'єрі!