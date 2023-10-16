16 жовтня — День керівника (шефа): привітання у прозі та віршах, листівки українською мовою

В усьому світі 16 жовтня святкують День шефа (керівника). Не забудьте і ви привітати свого начальника.

Привітання з Днем керівника (шефа) в прозі та віршах

Прийміть наші щирі вітання зі святом – Днем боса! Бажаємо вам процвітання та виконання найграндіозніших планів, успіхів у праці та будь-яких починаннях, нових перемог та досягнень. Нехай все, що Ви намітили, все, чого прагнете, виходить швидко і легко. Міцного Вам здоров'я, сімейного благополуччя та щастя!

З днем шефа / Фото: ТСН.ua

***

Вітаємо Вас зі святом,

Бажаємо щастя багато!

Удачі в кар’єрі, професійного росту,

Натхнення у праці й зарплати приросту.

Сімейного затишку Вашому дому,

Щоб все у житті в Вас було пречудово!

З днем шефа / Фото: ТСН.ua

***

Вітаю з Днем Шефа і від щирого серця бажаю бути найкрутішим і добрим босом на світі, знаходити завжди оптимально вірні вирішення будь-яких питань, мати високе становище в суспільстві, отримувати великий дохід, дарувати тепло і радість близьким, бути коханою і щасливою людиною.

З днем шефа / Фото: ТСН.ua

***

Керівник ви просто клас,

Приклад беремо ми з вас,

Ви розумний, та терплячий,

Просто ідеал ходячий,

Ось таким і залишайтесь,

З колективом родичайтесь,

Зарплатню на всіх діліть,

Та підлеглих не сваріть,

З вами радісно жартуєм,

Але дуже вас шануєм,

З Днем шефа вас вітаємо,

Та підвищення бажаємо!

З днем шефа / Фото: ТСН.ua

***

Немає нікого важливішого за боса! І я дякую долі за те, що мені дістався найрозумніший і найпрофесійніший начальник! Вітаю зі святом, бажаю й надалі досягати успіхів у кар'єрі!