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16 жовтня — яке церковне свято, чому потрібно проводити більше часу на свіжому повітрі

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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16 жовтня — яке церковне свято, чому потрібно проводити більше часу на свіжому повітрі

Церковне свято 16 жовтня / Фото: Pexels

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 16 жовтня, в православному календарі день пам’яті мученика Лонгіна. Мученик Лонгін був римським сотником, який пронизав списом бік розп’ятого Ісуса Христа. За християнською традицією, він побачив дива, що супроводжували смерть Христа, і визнав Його Сином Божим. Пізніше він каявся і прийняв християнство. Він став проповідником і мучеником за свою віру.

Прикмети 16 жовтня

Народні прикмети 16 жовтня / © pixabay.com
Народні прикмети 16 жовтня / Фото: pixabay.com
  • Вітер дує з південного заходу — чекайте на негоду.
  • Хмари рухаються назустріч вітру — буде сильний дощ.
  • Вранці на рослинах іній — вдень буде тепло.

Що завтра не можна робити

Більшість заборон цього дня пов'язані з нечистою силою, адже в народі вірили, що саме в цей період вона виходить на землю і може нашкодити людям. Тому обов'язково слідкували, щоб ворота були щільно закриті. Також заборонялося займатися будь-якою роботою, яка пов'язана з напруженням зору, адже можна осліпнути.

Що можна робити завтра

Вранці наші предки поспішали до церкви, щоб помолитися святому Лонгіну. Після цього можна було зі спокійною душею вертатися додому і займатися звичними справами. Намагалися більше часу проводити на свіжому повітрі, особливо, якщо був сонячний день. Вважалося, що сонце цього дня має силу виліковувати будь-які хвороби.

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Перегляди
529
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