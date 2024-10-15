16 жовтня — яке церковне свято, що не можна брати до рук, щоб не потрапити в біду

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 16 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Лонгина, сотника. Лонгин, ймовірно, був римським сотником, який служив в Палестині. Ім'я Лонгин може бути пов'язане зі словом "долина" або "блакитний", що вказує на його потенційне походження.

За свідченням Євангелія, Лонгин був присутній під час розп'яття Ісуса. Він стояв при хресті і спостерігав за стражданнями Спасителя. Після смерті Ісуса Лонгин, вражений тим, що відбувалося, визнав, що Ісус був справжнім Сином Божим. Після розп'яття Лонгин став християнином. Його перетворення сталося після того, як він усвідомив божественність Ісуса і його страждання. Лонгин почав проповідувати християнство, що призвело до його арешту і переслідування. Він подорожував по різних регіонах, поширюючи віру.

Згідно з традицією, за свою віру Лонгин був арештований і підданий тортурам. Він стійко переніс страждання, і врешті-решт його вбили.

Прикмети 16 жовтня

Народні прикмети 16 жовтня / Фото: Unsplash

Яскраве зоряне небо до теплої погоди.

На заході сонця небо чисте — завтра буде гарна погода.

Навколо місяця коло до вітру.

Що завтра не можна робити

Не слід планувати важливі зустрічі — вони завершаться не так, як ви цього хотіли б. Також забороняється брати до рук чужі речі — з ними принесете в оселю біду.

Що можна робити завтра

Увечері кликали сусідів та друзів на святкову вечерю, яку обов'язково починали з молитви. Також потрібно винести сміття з будинку, щоб туди не потрапила нечиста сила.

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