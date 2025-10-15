Церковне свято 16 жовтня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 16 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Лонгина, сотника. Лонгин був римським сотником, тобто офіцером римського війська, який командував сотнею (приблизно 100 воїнів). Його діяльність припала на часи правління імператора Тиберія (14–37 рр. н.е.), коли християнство ще перебувало під забороною та переслідуванням.

Найвідоміша історія про Лонгина пов’язана з розп’яттям Ісуса Христа. Він був присутній при стражданнях Спасителя і, за переказами, брав участь у виконанні римських процедур розп’яття. Саме він, як свідок подій, переконався в Божій силі Христа.

За Євангельськими переказами (переважно в апокрифічних джерелах і церковній традиції), коли Христос помер на хресті, Лонгин, вражений чудесами та знаками — землетрусом, затемненням і зціленням — визнав Його Сином Божим. У деяких житіях він навіть простяг руку, щоб переконатися, що Христос справді помер, і після цього став першим серед римлян, хто відкрито сповідав віру в Христа.

Після розп’яття Лонгин прийняв християнство. У деяких апокрифічних переказах зазначається, що його охрестив сам апостол Петро чи один із учнів Христових. Після хрещення Лонгин почав проповідувати віру серед римських воїнів і населення, активно свідчачи про Христову істину.

Його проповідницька діяльність підняла великий гнів влади, оскільки християнство на той час вважалося небезпечним для імперської влади.

Лонгин був підданий тортурам і страченню за відмову відректися від християнської віри.

Прикмети 16 жовтня

Народні прикмети 16 жовтня

Туман вранці — весна буде дощовою наступного року.

Сильний вітер — сніг у грудні або суворі морози взимку.

Ранкова роса — урожай буде добрим, особливо овочів.

Що завтра не можна робити

Існує повір’я, що 16 жовтня не слід братися за справи, що навантажують очі — є ризик погіршення зору.

Що можна робити завтра

У святого Лонгіна просять допомоги у збереженні і відновленні зору, лікуванні очних недуг. Народна традиція також уособлює його як охоронця межі між світлом і темрявою, тому до нього звертаються з молитвами про захист дому від зла, темних сил і будь-якої несправедливості.