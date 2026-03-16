Завтра, 17 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Олексія, чоловіка Божого. Олексій народився у благочестивій родині в Римі. Вихований у християнській вірі, він від раннього дитинства відзначався благочестям, лагідністю та бажанням служити людям. Він був одружений і жив звичайним світським життям, але вже тоді прагнув повної відданості Богові.

За переданням, в день вінчання він таємно віддав себе на служіння Христу, обіцявши жити в суворому аскетизмі. Не бажаючи порушувати сімейних обов’язків, він залишив свій дім, приховавшись від родини, щоб вести життя молитви та самопожертви.

Після відходу з дому Олексій оселився в чужому місті, жив бідно, приховуючи своє походження. Він не спілкувався з родиною й не приймав участі в світському житті, повністю віддаючись молитві, посту та допомозі знедоленим. Його аскетичне життя тривало десятки років, і за цей час він удостоївся великої духовної мудрості та благодаті.

Святий Олексій відзначався не лише аскетичною строгостю, а й даром передбачення та чудотворення. Його життя сповнене численних оповідань про зцілення хворих, підтримку стражденних і духовне наставництво. Проте сам Олексій завжди залишався скромним, уникав слави й не прагнув людського визнання.

Згодом, за Божим провидінням, преподобний Олексій таємно повернувся до свого дому. Родина його не впізнала, і він продовжував жити як чужинець, допомагаючи рідним без слів. Лише напередодні своєї смерті він відкрив свою особу, залишивши сім’ю в благоговінні та захопленні.

Святий преподобний Олексій помер у глибокій старості, спокійно і з вірою. Його святість була визнана церквою, і пам’ять про нього шанується в день його упокоєння як взірець смирення, терпіння та невтомного служіння Богові.

Прикмети 17 березня

Ясне сонячне небо — весна буде ранньою та теплою.

Сильний вітер — очікується пізня весна або ще будуть приморозки.

Сніг у цей день — ще близькі холоди, а весна затримається.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами, цей день не підходить для фінансових операцій та боргових зобов’язань — давати гроші чи речі в борг не рекомендується. Особливо обережними слід бути родинам із маленькими дітьми: вважається, що в цей день можна «віддати» їхню долю, тож краще уникати ризикованих рішень.

Що можна робити завтра

У православній традиції 17 березня день присвячений святому Олексію, чоловікові Божому. Віряни звертаються до нього з молитвами про захист і підтримку: про зцілення від хвороб, полегшення страхів перед життєвими випробуваннями, заступництво для скривджених, розраду для скорботних та допомогу тим, хто перебуває в потребі. Це день духовного очищення, молитви та милосердя.