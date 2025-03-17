17 березня 2025 року: яке сьогодні свято, прикмети та день ангела 

Який день

Сьогодні святкують День святого Патрика, національне свято Ірландії. Воно також є і релігійним святом, на честь одного зі святих покровителів Ірландії, святого Патрика, з яким пов’язують прихід християнства в Ірландії. Урочистості щодо цього дня в Ірландії, як правило, включають в себе тематичні громадські паради і фестивалі.

Зелений колір асоціюється з Ірландією, і в ірландській культурі прийнято носити зелений одяг або зелені аксесуари на День святого Патрика. У деяких містах і населених пунктах навіть фонтани підсвічують зеленим світлом. Багато ресторанів пропонують їжу зеленого кольору цього дня.

Крім того, зелений трилисник є найпоширенішим символом Дня святого Патрика. Згідно з легендою, святий Патрік використовував трилистяні рослини, щоб пояснити Святу Трійцю язичникам в Ірландії, і носити трилисник відтоді є популярним звичаєм.

В Україні 17 березня - День мобілізаційного працівника. Дата встановлена наказом Ммністра оборони України 2016 року. Цього дня з боку керівництва країни і вищих чинів Збройних сил України стало традиційним вітання з цим професійним святом на адресу своїх підлеглих. Найбільш яскравих співробітників призовних пунктів цього дня нагороджують пам’ятними подарунками, державними нагородами, позачерговими військовими званнями, урядовими грамотами та подяками від командування, грошовими преміями.

Яке православне свято

Православні віряни 17 березня згадують святого преподобного Олексія, чоловіка Божого. Олексій народився в багатій і знатній римській родині. Його батьки, Євфиміан і Аглаїда, були благочестивими людьми й виховали сина у християнському дусі. У молодому віці його одружили з дівчиною шляхетного роду, але в день весілля він вирішив присвятити себе Богові й таємно залишив дім. Він вирушив до Едеси (сучасна Туреччина), де багато років прожив як убогий, проводячи час у молитві та покуті. Люди поважали його за святе життя й милосердя, називаючи «чоловіком Божим».

Через одкровення Пресвятої Богородиці слава про нього поширилася, і він вирішив повернутися до Рима. Проте він не відкрив своєї особи батькам, оселившись як жебрак біля їхнього дому. Батько милостиво прийняв його й дозволив жити під сходами палацу, не впізнавши власного сина. Олексій прожив так ще 17 років, терплячи знущання слуг, але залишаючись смиренним і зосередженим на молитві. Лише після його смерті батьки знайшли лист, у якому він відкрив своє ім’я. Вражені цим, вони з великою честю поховали його, а згодом він був канонізований Церквою.

Які традиції на свято

День вважався несприятливим для далекої подорожі, якщо випадав на понеділок. Березові бруньки, на думку наших предків, отримували цього дня особливу силу.

Дивилися, який сьогодні день: журавлі повернулися додому — вже встановилося справжнє тепло. А тепла погода до великого урожаю влітку.

17 березня припадає на період весняного відродження, коли природа поступово пробуджується після зими. У народних уявленнях цей час був пов'язаний із пробудженням сил природи та підготовкою до весняних польових робіт. Українці завжди звертали увагу на погоду цього дня, бо вона мала велике значення для сільськогосподарських робіт.

Іменини

Віктор, Гаврило, Макар, Олександр, Олексій, Павло.

Що не можна робити

Не можна починати важливі справи чи зміни в житті. У народних уявленнях цей період весни часто пов'язували з перехідним етапом, коли природа ще не зовсім відновила свої сили, тому не рекомендується робити серйозні зміни чи починати нові проекти.

Не відмовляйте людям, які просять милостиню.

Не конфліктуйте та не підвищуйте голос.

Не можна бути занадто стурбованим чи агресивним. За народними уявленнями, весняне пробудження також могло бути пов'язане з періодом емоційних коливань. Тому цей день краще провести спокійно, без сварок і конфліктів.

Що можна робити 17 березня

За народними прикметами, це час, коли особливо важливо піклуватися про своє фізичне та емоційне здоров'я. Хорошим знаком було звернутися до лікувальних трав або почати оздоровчі процедури.

Що сталося цього дня

1238 — війська татарського хана Батия вирушили в похід на Новгород.

1597 — Вітебськ отримав власний герб.

1674 — Івана Самойловича було проголошено гетьманом “обох берегів Дніпра”.

1804 — у Веймарі відбулася прем’єра драми Фрідріха Шиллера “Вільгельм Телль”.

1830 — у Варшаві відбувся дебют Фредеріка Шопена.

1845 — англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.

1861 — об’єднання Італії. Цього дня проголошено Італійське Королівство з Віктором Емануїлом II як першим італійським королем (Рим і Венеція тоді ще не входили до складу нової держави).

1899 — опубліковано класичну неаполітанську пісню O Sole Mio!.

1917 — у Петербурзі українська делегація на чолі з О. Лотоцьким зустрілася з прем’єр-міністром Росії графом Львовим. Ухвалено меморандум (українські вимоги: запровадження української мови у державних установах України та звільнення полонених галичан і буковинців).

1930 — американського мафіозі Аль Капоне випустили на свободу через те, що не змогли довести скоєні ним злочини.

1937 — у СРСР ухвалили закон, що позбавив селян свободи пересування.

1939 — в Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстріляли від 500 до 600 полонених січовиків, переданих їм угорцями.

1940 — у СРСР випробували перший танк Т-34, розроблений конструкторським бюро танкового відділу Харківського заводу № 183.

1945 — під проводом генерала Павла Шандрука утворено Український Національний Комітет, політико-громадський центр, що відстоював перед німецькою владою українські інтереси.

1948 — Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписали Брюсельський пакт — попередник Західно-Європейського Союзу (WEU).

1950 — у США оголошено про відкриття 98-го хімічного елемента — каліфорнію.

1951 — Українська Повстанська Армія (УПА) закликала США допомогти їй у боротьбі з СРСР.

1959 — 14-й Далай-лама (Dainzin Gyaco) втік із Тибету до Індії (внаслідок придушення повстання тибетців китайськими завойовниками).

1960 — у Японії вперше у світі надійшли у продаж різнокольорові фломастери.

1966 — американська субмарина Олвін (Alvin) знайшла у Середземному морі (поблизу берегів Іспанії) зниклу американську водневу бомбу.

1972 — у Києві створили Інститут книги та друкарства.

1980 — англійський парламент проголосував за бойкот московської Олімпіади.

1991 — на референдумі в СРСР 76,4% населення проголосувало за збереження Союзу.

1995 — Верховна Рада України скасувала посаду президента Криму.

1999 — з Міжнародного Олімпійського Комітету виключені 6 його членів, звинувачених у хабарництві під час визначення місць проведення Олімпіад.

2000 — в Уганді близько тисячі членів релігійної секти “Заповіді Божі” спалили себе у своїй церкві.

Народні прикмети на 17 березня

Якщо граки прилетіли, то через місяць сніг зійде.

Якщо на цей день з'являються перші квіти, то це до багатого врожаю.

Якщо птахи летять на старі гнізда, весна буде дружна.

Граки зграями в'ються над гніздами, тривожаться – до мінливої погоди.

Граки кричать – до дощу.

Якщо в цей день почули спів птахів, то це до гарного врожаю та добробуту.

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