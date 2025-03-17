17 березня — яке церковне свято, чому не можна працювати в землі цього дня

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 17 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Олексія, чоловіка Божого. Преподобний Олексій, чоловік Божий, один із найвідоміших святих християнської церкви, народився в IV столітті в місті Едесса (сучасний Урфа, Туреччина). Його життєвий шлях був наповнений багатьма духовними і зовнішніми випробуваннями, що зробило його прикладом для багатьох християн.

Олексій був народжений у багатій і благочестивій родині, ймовірно, з аристократичного походження. Його батьки, побачивши його духовну схильність і релігійні прагнення, вирішили виховувати сина в дусі християнських цінностей. Однак, ще в юності Олексій відчув поклик до чернечого життя.

На початку свого життя Олексій був одружений, і його батьки дуже прагнули, щоб він став ідеальним чоловіком і батьком. Проте, після кількох років подружнього життя, він ухвалив рішення відмовитися від світського життя і піти в пустелю. Це сталося після того, як він побачив видіння Божого покликання, що закликало його відмовитися від земних благ.

Олексій пішов в паломництво до Риму, де, за легендою, він оселився на покинутому місці, ведучи аскетичне і молитвене життя. Однак він не був відомий у цій місцевості, оскільки не прагнув до слави чи визнання. Олексій завжди приховував своє ім’я, щоб уникнути людського поклоніння. У Римі він прожив багато років у бідності та смиренні, займаючись молитвою і послухом. Його життя було сповнене великої духовної боротьби та боротьби з самим собою.

Згодом Олексій повернувся додому, але невідомо, чи він був впізнаний. Він проводив свою доброту та милосердя, допомагаючи бідним і нужденним, але знову залишався невідомим для рідних. Лише після його смерті виявилося, що це був його син, який привів його до святості.

Святий Олексій став символом самопожертви, віри і благочестя. Його життя є прикладом відданості Богу і служіння іншим людям. Його святість прославлялася по всьому християнському світі, і сьогодні він є одним з найбільш шанованих святих у християнстві. Його життя стало основою багатьох монашеських традицій. Святий Олексій був визнаний не лише як святитель, але і як мученик за свою віру. Він став зразком того, як можна жити у світі, не шукаючи слави, але служачи Богу і людям.

Прикмети 17 березня

Народні прикмети 17 березня / Фото: Unsplash

Якщо на цей день припадає туман, то літо буде прохолодним і дощовим.

Сонце 17 березня – обіцяє тепле і сухе літо.

Якщо сніг ще лежить, то це передвіщає затяжну весну, що може затягнутися на кілька тижнів

Що сьогодні не можна робити

Не можна було працювати на землі. Вважалося, що цього дня не можна було займатися земляними роботами, оскільки це може погано вплинути на врожай. Не можна було сваритися і кричати. Це був день, коли намагалися уникати конфліктів і сварок, щоб не накликати біду на родину. Сміх і хороші стосунки в цей день забезпечували гарний настрій і позитивні зміни.

Що можна робити сьогодні

Від 17 березня народ починав готуватися до польових робіт, очищення та приготування землі для посадки. Також у цей день було прийнято проводити обряд очищення дому, що символізувало відновлення і звільнення від негативу.

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