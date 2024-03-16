17 березня — яке церковне свято, який напій потрібно випити на Теплого Олексія для здоров'я

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 17 березня, в православному календарі день пам’яті святої Божої людини Олексія. Він жив у IV–V столітті. Народився в Римі. Батько його Євфіміан був побожним і багатим римським сенатором. Він відрізнявся душевною добротою та був милосердний. Євфіміан і дружина його Аглаїда довго не мали дітей, і це затьмарювало їхнє щастя. Але благочестива Аглаїда не полишала надії, і почув її Бог, і послав їм сина. Батько назвав немовля Олексій.

Святий Олексій ріс здоровою дитиною, добре і старанно вчився. Коли ж він досяг повноліття, Євфіміан та Аглаїда вирішили його одружити. Вони вибрали для сина дівчину царської крові, дуже гарну та багату. Залишившись після весілля віч-на-віч із молодою дружиною, святий Олексій віддав їй свій золотий перстень і поясну пряжку зі словами: "Збережи це, і нехай буде між тобою і мною Господь, доки не оновить нас Своєю благодаттю". Потім він тієї ж ночі покинув батьківський будинок.

Сівши на корабель, що відпливає на Схід, юнак прибув до Лаодікеї Сирійської. Тут він пристав до погоничів ослів і дістався з ними до міста Едеси, де зберігався Нерукотворний образ Господа, зображений на плащаниці. Роздавши залишки майна, юнак одягнувся у лахміття і почав просити милостиню в притворі храму Пресвятої Богородиці. Щонеділі долучався він Святих Христових Тайн. Ночами Олексій не спав і молився. Вкушував він тільки хліб і воду.

Тим часом батьки та дружина святого Алексія, засмучені його зникненням, послали своїх слуг на пошуки. Були вони і в Едесі, входили до храму Пресвятої Богородиці й подавали милостиню святому Олексію, не впізнавши його. Через деякий час слуги повернулися до Риму, не знайшовши святого Олексія. І нікому з рідних не було одкровення про нього.

Після смерті святого Олексія, його батьки та дружина зазнали великої скорботи. Однак, їхнє страждання було пом’якшено відкриттям, яке вони зробили після його смерті. В руці святого Олексія вони знайшли записку, в якій він виразив свою глибоку любов до Христа та відданість Богу. В цьому листі він попросив вибачення за будь-який біль, який вони могли відчувати через його відсутність. Святий Олексій вважав, що його любов до Господа перевершує земну любов до батьків і дружини.

Прикмети 17 березня

Народні прикмети 17 березня / Фото: Pexels

Вже прилетіли журавлі — чекайте на тепло.

Високо в небі летять гуси — прийдуть снігопади.

Тече багато талих вод — до багатого урожаю.

Що завтра не можна робити

Наші пращури вірили, що цього дня краще не починати нові справи та не планувати нічого на майбутнє, тому що буде надто багато перепон на шляху до їх втілення. Також заборонялося відправлятися у подорож, особливо далеку, адже на людину чекали біди і нещастя.

Що можна робити завтра

Наші предки намагалися вмитися талою водою, вірили, що вона дарує молодість та здоров'я. Також цього дня починали збирати березовий сік. Вірили, якщо на Телпого Олексія випити цей напій, то здоров'я буде міцним цілий рік.

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