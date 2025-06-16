Церковне свято 17 червня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 17 червня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. Вони були рідними братами, які виросли у Персії в родині батька-християнина і матері-язичниці. Виховувалися в християнстві.

Якось цар Сапор II відправив братів до Риму з дипломатичною місією до імператора Юліана Відступника, який повернув язичництво. Він хотів. щоб брати взяли участь у язичницькому жертвоприношені, але ті відмовилися. За це їх одразу схопили, катували і стратили. Тіла мучеників знайшли християни і поховали їх з почестями. Пізніше імператор Юстиніан Великий побудував на цьому місці храм.

Церковне свято 17 червня — день пам’яті преподобного Іпатія

Народився в Фригії (сучасна Туреччина) в другій половині IV століття. Був дуже побожним від самої юності, уникав всіляких розваг, прагнув тиші. Серце його тяжіло до чернечого життя. Після досягнення повноліття вступив до одного з монастирів, де підв’язався. Згодом став ігуменом неподалік від міста Руфіана (Фригія).

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В ті часи активність проявляли єретики-аріанці, які заперечували Божественну сутність Ісуса Христа. Іпатій виступив проти них рішуче, захищаючи істинне вчення церкви. Через це його неодноразово виганяли з монастиря, били і утискали. Однак, він не втратив мужності.

Іпатій прожив довге і святе життя. Помер в глибокій старості приблизно на початку V століття. Поховали його в обителі, де він служив.

Прикмети 17 червня

Народні прикмети 17 червня / © Pixabay

Дощ 17 червня — ще сім тижнів дощитиме.

Ввечері голосно квакають жаби до погожого дня.

Ластівки низько літають — чекайте на дощ.

Що завтра не можна робити

17 червня в народі вважався днем особливої обережності. Казали: не варто ні позичати грошей, ні самим щось позичати — інакше можна втратити фінансову рівновагу й опинитися в борговій ямі. Цього дня остерігалися сварок і суперечок: будь-яке з’ясування стосунків могло відвернути від оселі добробут і злагоду. Найкраще, вважали старі люди, пережити цей день у тиші, вдома, не виставляючи себе напоказ — “тихіше води, нижче трави”, аби не накликати лиха ні словом, ні вчинком.

Що можна робити завтра

До святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла звертаються в молитві, коли серце шукає духовної опори та сили не зійти з шляху праведного. Їх просять укріпити віру, підтримати в добрих намірах і щирих учинках. Вірять, що ці святі заступники допомагають вистояти у важкі часи, перенести душевний тягар і знайти мир у серці. До них підносять молитви за примирення в родині, за зцілення взаємин, коли в дім приходять незгоди чи непорозуміння.

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