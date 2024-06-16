17 червня — яке церковне свято, чому в день Мануйла-сонцепіка не можна позичати гроші

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 17 червня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Вони були рідними братами, які походили зі знатного перського роду. Їхній батько був язичником, а мати, християнка, таємно хрестила своїх синів і виховувала їх у християнській вірі. Ця віра стала невід’ємною частиною їхнього життя і готовності принести жертву за неї.

Коли брати досягли дорослого віку, вони вступили на військову службу і були послані до імператора Юліана, аби домовитись про мирний договір між Персією та Римською імперією. Зустрівшися з Юліаном, брати отримали почесті, але відмовилися прийняти участь у язичницькому жертовництві. Гнівний імператор, порушуючи закони, велів ув’язнити мирних посланців і піддати їх жорстоким катуванням.

Протягом мук святі мученики не виявляли ніяких ознак слабкості чи страху, а навпаки, прославляли Бога та молилися. Розлючений імператор вирішив позбавити їх життя. Юліан наказав спалити тіла святих братів, але раптово стався землетрус, під час якого земля розкрилася і прийняла мощі мучеників.

Через два дні, після молитов християн, земля повернула тіла святих, а з їхніх мощей поширювалися аромати. Багато язичників, свідки цього дива, прийняли християнство. Мощі святих Мануїла, Савела та Ізмаїла були почесно поховані християнами 362 року.

Від цього часу мощі святих страстотерпців прославилися чудотворіннями. Через 30 років після смерті святих братів-мучеників, імператор Феодосій Великий збудував у Константинополі храм на честь Мануїла, Савела та Ізмаїла. Цей храм став місцем поклоніння і звершення релігійних обрядів для багатьох поколінь вірних.

Церковне свято 17 червня — день пам'яті преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського

Іпатій народився в благочестивій християнській сім'ї. Від раннього віку прагнув до духовного життя і вирішив присвятити себе служінню Богові. У юності вступив до монастиря, де провів кілька років у навчанні і молитві, зроставши в духовній мудрості.

Згодом Іпатій став ігуменом (настоятелем) Руфеніанського монастиря. Під його керівництвом монастир став центром духовного життя і освіти. Іпатій відзначався своєю мудрістю, скромністю і вмінням керувати братією, що сприяло зростанню авторитету монастиря.

Преподобний Іпатій був відомий своїми духовними подвигами, включаючи строгий піст, безперервну молитву і допомогу нужденним. За його життя сталися численні чудеса, що засвідчували його святість і благодать Божу, яка діяла через нього.

Після його смерті Іпатія було канонізовано, і він став шанованим святим. День його пам'яті відзначається в православному календарі, і до його мощів приходять численні паломники для молитви і зцілення.

Прикмети 17 червня

Народні прикмети 17 червня / Фото: Unsplash

Зоря яскрава до великого урожаю.

Захід сонця багряний до вітряної погоди.

Ввечері веселка до хорошої погоди.

Що завтра не можна робити

Заборонено цього дня давати і брати гроші в борг, якщо не послухатися, то весь рік на вас чекатимуть фінансові проблеми. Також намагалися не проводити вечір на одинці, вірили, що це приносить біду і негаразди.

Що можна робити завтра

Цей день наші предки називали Мануйла-сонцепіка, адже в дохристиянські часи це було свято бога сонця. Ідеально провести його за домашніми турботами, наприклад, прибиранням, пранням, готуванням. Також це сприятливий день для зміни роботи чи переїзду на нове місце життя.

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