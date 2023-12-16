17 грудня — яке церковне свято, чому займатися рукоділлям на Данила ввадається поганою прикметою

Завтра, 17 грудня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Данила. Святий пророк Даниїл був біблійним пророком, що жив у 7-6 століттях до н.е. в часи, коли Єрусалим був під Вавилоном. Він служив при дворах Навуходоносора, Кира і Дарія, і відомий своїм даром тлумачення снів і видінь. Він також був чудотворцем, який врятувався від левів і допоміг трьом юнакам у вогняній печі. Його книга є однією з пророчих книг Старого Заповіту, яка містить пророцтва про майбутнє Ізраїлю і всього світу. Святий пророк Даниїл почитається в християнстві, ісламі і юдаїзмі. Його мощі зберігаються в Сузах в Ірані, де він похований. Його атрибутом є леви, які символізують його віру і силу.

Церковне свято 17 грудня — день пам'яті преподобного Данила Сповідника

Преподобний Данило Сповідник був православним священнослужителем і монахом, який жив у X столітті. Він народився в Константинополі і був вихований у монастирі Святого Іоанна Златоуста. Він став архімандритом монастиря Святого Георгія на острові Кіпрі, де він заснував школу для монахів. Він також був відомий своєю вірністю православній вірі і своїм протистоянням іконоборчому рухові, який забороняв шанування ікон. За це він був ув’язнений і катований імператором Левом III Ісаврійським, але не зрадив своїх переконань. Він помер у в’язниці 773 року, а його мощі були перенесені до Константинополя.

Прикмети 17 грудня

Народні прикмети 17 грудня / Фото: Pexels

Погода цього дня вказує, яким буде травень.

Розігралася заметіль — влітку будуть роїтися бджоли.

Дерев'я всі інієм покриті — на Святки буде тепло.

Що завтра не можна робити

Серед наших предків існувало повір'я, що на Данила не можна запізнюватися, інакше втратите щастя як в коханні, так і на роботі. А ще не можна жалітися на життя та розповідати іншим про свої хвороби — від цього проблеми будуть множитися. Заборонено на Данила займатися рукоділлям. В давнину вірили, що це притягне нещастя в життя.

Що можна робити завтра

Сон проти 17 грудня вважається віщим. Якщо він був яскравим, з незрозумілим сенсом, вранці обов'язково помоліться святому пророку. Він допоможе розібратися у тому, що вам наснилося.

Читайте також: