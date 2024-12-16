17 грудня — яке церковне свято, про що в жодному разі не можна розповідати іншим

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 17 грудня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Даниїла. Даниїл народився в знатній юдейській родині і, ймовірно, був юнаком, коли 605 року до н. е. цар Навуходоносор II захопив Єрусалим і відвіз частину єврейського народу до Вавилону. Даниїл та троє його друзів (Ананія, Азарія та Мисаїл) потрапили до вавилонського полону. Вавилонський цар Навуходоносор обрав Даниїла і його друзів для служіння при дворі. Їх навчали вавилонської мови та науки, але вони залишалися вірними Богові Ізраїля, зберігали традиції та відмовлялися від їжі, яку вважали нечистою.

Даниїл служив при дворі кількох царів Вавилону та Мідійсько-Перської імперії. Його дар тлумачити сни та бачення здобув йому повагу та високе становище.Даниїл відомий своїми пророцтвами, багато з яких мають глибокий символізм і апокаліптичний характер. Вони стосуються майбутніх подій, включаючи пришестя Месії, суду над народами та встановлення Царства Божого.Даниїл був взірцем вірності Богу, незважаючи на труднощі та небезпеки. Він відзначався мудрістю, смиренням і молитовним життям, яке підтримувало його стосунки з Богом. Його життя є свідченням того, як Бог може діяти через людину навіть у складних обставинах.

Церковне свято 17 грудня — день пам'яті святих Ананія, Азарія та Мисаїла

Ананія, Азарія та Мисаїл — старозавітні святі, які відзначаються в християнській та юдейській традиціях як вірні слуги Божі, що пройшли випробування у вавилонському полоні. Їхні життя описані в Книзі пророка Даниїла.

Святі Ананія, Азарія та Мисаїл були юнаками з знатних юдейських родин. Після завоювання Єрусалима 605 року до н. е. царем Вавилону Навуходоносором II їх, разом з пророком Даниїлом, було забрано до Вавилона. Їх призначили до навчання вавилонської мови, культури та науки, щоб вони могли служити при царському дворі. Юнаки відмовилися споживати їжу з царського столу, оскільки вона могла бути посвячена ідолам або не відповідала законам кашруту. Вони просили дозволу їсти лише овочі та пити воду. Через десять днів такого посту вони виглядали здоровішими та сильнішими за тих людей, які їли царську їжу.

Найвідоміший епізод з їхнього життя — відмова вклонитися золотій статуї, яку звелів збудувати Навуходоносор. Цар наказав усім народам поклонятися статуї, але Ананія, Азарія та Мисаїл залишилися вірними Богу і відмовилися це робити. За це їх кинули у розпечену вогняну піч. Однак Бог чудесним чином зберіг їх неушкодженими. Свідки бачили у печі чотирьох осіб: трьох юнаків і ще одну істоту, яка "була подібна до сина Божого". Це явище тлумачиться як присутність ангела або навіть Самого Христа, який захищав їх. Після цього дива Навуходоносор визнав силу Бога Ізраїля і прославив Його.

Ананія, Азарія та Мисаїл є символами стійкості у вірі, навіть перед обличчям смертельної загрози.

Прикмети 17 грудня

Народні прикмети 17 грудня / Фото: pixabay.com

На заході сонце червоного кольору — прийде потепління.

Сильний мороз — холодна погода встановилася надовго.

Ясна і тиха погода — до вечора стукне мороз.

Що завтра не можна робити

Цього дня намагайтесь не розповідати іншим про свої невдачі, також не скаржтеся на долю, інакше всі біди залишаться з вами на весь наступний рік. Забороняється спізнюватися будь-куди, тому що ви пропустите своє щастя.

Що можна робити завтра

У святих цього дня здавна просили захисту від злих сил, зміцнення духу й віри. Наші предки вірили, що пророк Даниїл захищає від навали ворогів, голоду та епідемій. А якщо покласти до кишені монету — то цілий рік не буде проблем з грошима.

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