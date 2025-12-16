Церковне свято 17 грудня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 17 грудня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Даниїла та трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла. Святий пророк Даниїл і троє отроків — Ананія, Азарія та Мисаїл — залишили яскравий слід у біблійній історії як приклад непохитної віри, духовної відданості та мужності. Їхнє життя припадає на період вавилонського вигнання юдеїв у VI столітті до н. е., коли царство Вавилона, очолюване Навуходоносором, завоювало Єрусалим і забрало найкращих молодих євреїв для служби при дворі.

Даниїл походив із коліна Юди. Його ім’я означає «Бог мій суддя». Ще з юних років він проявив неабияку розумність, мудрість і відданість Богу. Разом із ровесниками він потрапив до палацу Навуходоносора, де вивчав вавилонську мову, писемність та науку, готуючись до державної служби.

Незважаючи на тиск чужої культури, Даниїл залишався вірним законам своєї віри. Він відмовився споживати царську їжу, яка суперечила Торі, і благословення Бога зробило його ще сильнішим і здоровішим. Його духовна відданість і дар тлумачення снів незабаром проявилися: Даниїл розкрив сни царя Навуходоносора, які ніхто інший не міг пояснити, і передбачав майбутні події в історії народів.

Реклама

Особливо відомою є історія, коли Даниїла кинули в яму до левів за відданість Богу. Пророк залишився неушкодженим завдяки Божому захисту, що стало живим свідченням сили віри і праведності.

Друзі та ровесники Даниїла — Ананія, Азарія та Мисаїл — були виховані разом із ним у палаці Вавилона.

Найвідоміша подія з їхнього життя пов’язана із золотою статуєю, встановленою царем Навуходоносором. Коли всі піддані були змушені поклонитися образу, отроки відмовилися порушити заповіді Бога. За це їх кинули у розпечену піч, але Господь захистив їх: вони залишилися неушкодженими, а одяг і волосся не зазнали жодної шкоди. Це чудо стало символом Божого провидіння та сили віри.

Прикмети 17 грудня

Народні прикмети 17 грудня / © pexels.com

Мороз і сніг на 17 грудня — мороз триватиме довго, а зима буде суворою.

Вітер зі сходу або півночі — очікується холодна погода найближчими днями.

Туман або інеї — ознака того, що сніг випаде пізніше.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними віруваннями не варто нарікати на життя або ділитися своїми невдачами з іншими — інакше неприємності можуть переслідувати вас протягом усього року.

Реклама

Що можна робити завтра

У православне свято цього дня люди звертаються до Бога з молитвами про зміцнення віри та духу. Вважається, що пророк Даниїл оберігає від посухи, голоду, епідемій, нападу ворогів та внутрішніх конфліктів. За народними повір’ями, цього дня обов’язково слід покласти в кишеню монету — вона символізує матеріальний захист, і тоді протягом року фінансові труднощі обминатимуть.