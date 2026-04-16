17 квітня — яке церковне свято, кого шанують цього дня, який продукт потрібно скуштувати

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 17 квітня

Завтра, 17 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Симеона, що в Персиді. Згідно з церковним переданням, преподобний Симеон був людиною глибокої віри та чернечого життя. Він очолював громаду християн, які зазнавали утисків через відмову зректися своєї віри. Його служіння припало на час, коли християнство в Персії перебувало під постійною загрозою, а духовенство часто ставало першою мішенню переслідувань.

Симеон вирізнявся непохитністю у сповіданні Христа. Навіть перед обличчям суду та тортур він не зрікся своєї віри, за що прийняв мученицьку смерть. У християнській традиції його подвиг розглядається як приклад духовної стійкості, смирення та вірності до кінця.

Церковне свято 17 квітня — день пам’яті преподобного Акакія, єпископа Мелитинського

Святий Акакій жив у період, коли Церква активно зміцнювала свої позиції після епохи гонінь. Як єпископ, він приділяв особливу увагу духовному вихованню пастви, утвердженню християнської моралі та підтримці нужденних. Його діяльність поєднувала сувору аскезу з глибокою турботою про людей.

У переданні наголошується, що Акакій відзначався лагідністю, мудрістю та здатністю мирити людей у конфліктах. Він сприймав своє єпископське служіння як шлях жертви та відповідальності перед Богом і громадою.

Прикмети 17 квітня

  • Дощ цього дня — до вологого, дощового літа та «сирої» весни.

  • Багато сережок на вільсі — до гарного врожаю вівса та ячменю.

  • Чутно цвіркунів — весна вже справжня, час починати активні польові роботи.

Що завтра не можна робити

У церковне свято 17 квітня особливо суворо не вітаються сварки, лайка та будь-які прояви агресії. У цей час вважається недоречним відмовляти людині в допомозі, заздрити, поширювати плітки чи кривдити когось — зокрема тварин і бджіл, до яких у народній традиції ставилися з особливою повагою.

Що можна робити завтра

За звичаєм цього дня шанують бджіл і працю пасічників: саме тепер зазвичай вивозять і встановлюють вулики на пасіках, відкриваючи новий сезон бджільництва. У народних віруваннях існує повір’я, що варто скуштувати хоча б трохи меду або додати його до страви — це вважається доброю прикметою для зміцнення здоров’я та життєвої сили.

