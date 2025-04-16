Церковне свято 17 квітня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 17 квітня, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Симеона Персидського і Акакія Мелетійського. Преподобний Симеон Персидський жив у IV столітті. Він народився в Персії (сучасний Іран) і був змушений стикатися з жорстокими переслідуваннями християн у ті часи. Симеон, як і багато інших християн, відмовився поклонятися язичницьким богам, за що пережив численні муки та страждання. Його готовність до мученицької смерті стала свідченням великої віри та відданості Христу.

Відомо, що він не шукав мирських благ і віддав своє життя служінню Богові, переживши жорстокі катування за свою віру. Симеон став символом духовної мужності та стійкості, і його мученицька смерть не лише не зламала, а й зміцнила християнську віру серед його сучасників.

Акакій Мелетійський був відомим чернецьким подвижником IV століття, чия діяльність була спрямована на розвиток монастирського життя і аскетичних практик. Він був настоятелем монастиря і активно поширював ідеї суворої духовної дисципліни, молитви та самообмеження. Акакій вірив у силу покори і глибоку відданість Богові, що стало основою його життя.

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Його життя було відзначене прагненням до духовної чистоти і служінню Богові, а також підтримкою тих, хто потребував допомоги. Акакій став прикладом для багатьох християн своєю відданістю монашому життю і глибоким бажанням досягти близькості до Бога.

Обидва святі — Симеон Персидський і Акакій Мелетійський — своїми життєвими прикладами показали, як можна жити вірно та віддано Христу навіть через тяжкі випробування та страждання. Їхнє життя стало важливим орієнтиром для християн на всіх етапах розвитку церкви.

Прикмети 17 квітня

Народні прикмети 17 квітня / © unsplash.com

Дощ або дощова погода — в травні буде багато дощів.

Якщо на 17 квітня ясне небо — це до теплої і сонячної погоди.

Вже цвітуть дерева або квіти — це до затишної та теплої весни.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна лаятися, сваритися, відмовляти в допомозі, заздрити або поширювати плітки. Також слід уникати ображати інших, зокрема тварин та бджіл. Оскільки триває Великий піст, тим, хто постить, заборонено вживати гарячу їжу та олію. Рекомендується утримуватись від приготованої їжі і обирати суху їжу.

Що можна робити завтра

Згідно з народними звичаями, цього дня особливо шанують бджіл — пасічники зазвичай виносять вулики на пасіку. Крім того, прийнято з’їсти хоча б невелику кількість меду або приготувати страву з ним, щоб зміцнити своє здоров’я.