17 квітня — яке церковне свято, що потрібно з'їсти для здоров'я і щоб гроші водилися

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 17 квітня, в православному календарі день пам’яті священномученика Симеона, єпископа Перського. Священномученик Симеон був єпископом Перським у IV столітті за часів правління царя Сапора. Він жив у період, коли християни зазнавали гонінь. Симеон був затриманий імператором, який звинуватив його у розпалюванні ворожнечі між греками та персами. Єпископу запропонували відректися від своєї віри та поклонятися язичникам, але він відмовився. Через свою непохитну віру Симеон був кинутий до темниці, а згодом стратили разом із іншими християнами.

Прикмети 17 квітня

Народні прикмети 17 квітня / Фото: pixabay.com

Бджоли не вилітають з вуликів — буде спекотна погода.

Багато бджіл на фруктових деревах — до урожаю.

На вільсі сережки — чекайте на великий урожай вівса.

Що завтра не можна робити

Побачивши в ніч проти 17 квітня поганий сон, не можна нікому про нього розповідати. Інакше все побачене здійсниться. Не варто милуватися своїм відображенням в дзеркалі. Наші пращури вірили, що це принесе жінкам втрату краси, а чоловікам — неприємності.

Що можна робити завтра

Згідно з народними прикметами, якщо цього дня з'їсти хоча б ложку меду, то це допоможе отримати міцне здоров'я, наверне до оселі добробут, а до гаманця — гроші.

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