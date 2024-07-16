17 липня — яке церковне свято, чого обов'язково позбутися, щоб в оселі була щаслива атмосфера

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 17 липня, в православному календарі день пам’яті святої великомучениці Марини. Вона народилася в місті Антіохія Пісідійська (сучасна Туреччина) в родині язичницького жерця на ім'я Едесіус.

Коли Марина була ще дитиною, її мати померла, і батько віддав її на виховання в село. У віці 12 років Марина почула про християнство і, натхнена прикладом віруючих, прийняла хрещення. Вона вирішила присвятити своє життя Христу, зберігаючи цнотливість і служачи Богові.

У віці 15 років Марина була помічена правителем Олімврієм, який зацікавився її красою і запропонував їй одружитися з ним, якщо вона зречеться своєї віри. Марина рішуче відмовилася, заявивши, що вона є нареченою Христовою і не може зрадити Його.

За цей непокірний вчинок Олімврій наказав піддати Марину жорстоким катуванням. Вона мужньо витримувала всі тортури, відмовляючись зректися своєї віри. Після численних спроб змусити її відректися, Марину кинули до в'язниці, де, за переказами, їй з'явився диявол у вигляді дракона, але Марина перемогла його хрестом і молитвою. Їй також з'явився ангел, який зцілив її рани.

Наступного дня Марину піддали новим тортурам, але вона залишалася непохитною. Врешті-решт її стратили, відсікши їй голову. Свята Марина прийняла мученицьку смерть близько 304 року.

Прикмети 17 липня

Народні прикмети 17 липня / Фото: Unsplash

Яка погода цього дня, таким буде і вересень.

Чайки на воді сидять до сонячної погоди.

Вранці блискавиці — буде багато горіхів.

Що завтра не можна робити

Не варто цього дня давати в борг гроші чи дарувати будь-які речі, що пов'язані з вогнем. Так ви віддасте свій талан. Дівчатам забороняється ходити з розпущеним волоссям — в ньому може сховатися нечиста сила.

Що можна робити завтра

Вважається, чим більше старих і непотрібних речей ви віддасте, тим кращою буде атмосфера в оселі. Також це сприятливий день для будь-яких хатніх справ.

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