17 листопада — яке церковне свято, чому не можна приміряти чужу вінчальну каблучку

Завтра, 17 листопада, в православному календарі день пам’яті святителя Григорія. Він народився близько 329 року в Аріанзі, Каппадокія (Мала Азія) в знатній і благочестивій християнській сім’ї. Навчався в найкращих школах Александрії та Афін, де товаришував з Василієм Великим. Григорій прийняв чернецтво на Святій Горі Афон і присвятив себе на служіння Богові. Він був єпископом Назіанза і Сасима, а також константинопольським патріархом та був видатним богословом і ритором, який захищав православну віру проти аріан і інших єретиків. Григорій написав багато творів, серед яких п’ять богословських промов, відомих як "Богословський цикл". Він помер 25 січня 389 або 390 року в Аріанзі.

Прикмети 17 листопада

Народні прикмети 17 листопада / Фото: Pexels

Тепла погода на м'яку зиму.

Сильний заморозок вказує на те, що скоро прийде похолодання.

Похмуро — взимку буде мало сонячних днів.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонялося тяжко працювати і вирушати у далеку дорогу — вірили, що це принесе лише невдачі. Також не можна було хвалитися, інакше всі досягнення втратяться. Не дозволялося приміряти чужу вінчальну каблучку, бо можна було накликати на себе проблеми.

Що можна робити завтра

А ось веселитися на свіжому повітрі було дозволено. Селяни називали день "Григорія Зимовказника", тому що за погодою вгадували, якою буде зима.

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