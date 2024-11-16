17 листопада — яке церковне свято, що вважається найбільшим гріхом цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 17 листопада, в православному календарі день пам’яті святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського. Він був видатним християнським єпископом і чудотворцем III століття. Народився він близько 213 року в місті Неокесарія в Понті (нині територія Туреччини) у знатній язичницькій родині, але ще в молодому віці прийняв християнську віру. Багато його сучасників та послідовників шанували його за силу молитви, а також за численні чудеса, які приписували його вірі.

Спочатку Григорій отримав класичну язичницьку освіту і був налаштований до ораторської та юридичної кар'єри. Проте, будучи молодим, він разом із братом Атенодором переїхав до Александрії та Палестини, щоб продовжити освіту. У Кесарії Палестинській він познайомився з видатним богословом Орігеном, який мав великий вплив на нього та сприяв його наверненню в християнство. Григорій став ревним учнем Орігена, а після навчання повернувся до рідного міста як глибоко відданий християнин.

У 240-х роках Григорій став єпископом Неокесарії. На початку його служіння місто було переважно язичницьким, але з часом завдяки його зусиллям християнська громада значно зросла. Легенди кажуть, що коли Григорій став єпископом, у місті було лише 17 християн, але до часу його смерті більшість жителів Неокесарії сповідували християнську віру.

Григорій отримав прізвисько "Чудотворець" завдяки багатьом чудесам, які приписуються його молитвам. Наприклад, він зупиняв річки, щоб уберегти землю від затоплення, виліковував хворих і виганяв демонів. Існує переказ, що завдяки його молитві перед смертю язичницькі святині Неокесарії були зруйновані, а в місцевих храмах почали поклонятися Богові.

Його настанови та богословська спадщина мали великий вплив на християнську теологію. Хоча він не залишив багато письмових праць, його учні та наступники поширили його вчення. Найвідомішим із його творів є "Символ віри", в якому викладено основні догмати християнської віри, включно з вченням про Святу Трійцю. Цей символ передував Нікейському символу віри і був першим відомим записом такого роду. Святий Григорій помер у 270-х роках.

Прикмети 17 листопада

Народні прикмети 17 листопада / Фото: Unsplash

Яка погода цього дня, такою буде вся зима.

Вода тихо тече — до м'якої зими.

На небі Молодик — скоро прийде холод.

Що завтра не можна робити

Здавна наші предки вірили, що найстрашніший гріх цього дня — ходити в брудному і старому одязі. Згідно з прикметами, на таку людину чекають біди та проблеми у всіх починаннях. Також не слід забувати про своїх родичів, не телефонувати їм, це погано закінчиться.

Що можна робити завтра

На початку цього дня було прийнято йти в баню, тоді будеш здоровим протягом всього року. Якщо виконати будь-яку обіцянку, тоді весь рік вам буде щастити.

Читайте також: