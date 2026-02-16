Церковне свято 17 лютого / © pexels.com

Реклама

Завтра, 17 лютого, в православному календарі день пам’яті святого великомученика Теодора Тирона. Про дитинство та сім’ю Теодора відомо мало. Його ім’я «Тирон» походить від латинського tiro, що означає «новобранець» — він був новобранцем у римській армії. Юнак від самого дитинства вірив у Христа, і вже у військовій службі відзначався благочестям, милосердям та незламною вірою.

Теодор служив у місті Амасія (сучасна територія Туреччини), де його призначили в римську армію. Незважаючи на юний вік, він проявляв неабияку мужність та дисципліну. Проте найважливішим для нього залишалася віра в Христа, і він часто допомагав нужденним та проповідував серед товаришів по службі.

Коли Максиміліан розпочав переслідування християн, Теодор відмовився приносити жертви римським богам, відкрито визнаючи себе християнином. Через це він зазнав численних тортур: його били батогами, кидали в темницю і піддавали жахливим випробуванням, але він залишався непохитним у вірі.

Реклама

Згідно з переданням, йому було наказано підкоритися і відректися від Христа, але він відмовився. За це його стратили, а мученицька смерть святого стала прикладом незламності віри для всіх християн того часу.

Святий Теодор Тирон вважається покровителем воїнів і всіх, хто стоїть перед випробуваннями мужності та віри. Йому приписують численні дива: лікування хворих, захист від ворогів і допомогу у складних життєвих ситуаціях. У християнських святцях він згадується як символ мужності та рішучості у збереженні віри.

Церковне свято 17 лютого — день пам’яті святої мучениці Маріянни

Вона згадується у церковних синодиках і Житіях святих як «Ісаапостол» — тобто рівна апостолам, оскільки разом із братом, апостолом Филипом, проповідувала Євангеліє.

Маріанна була сестрою святого апостола Филипа, одного з 12 апостолів Ісуса Христа. Вона активно супроводжувала апостола Филипа під час його місіонерських подорожей, проповідуючи християнську віру та допомагаючи в розповсюдженні Євангелія. Після мученицької смерті свого брата продовжила служіння Христові, зокрема в районі Лікаонії (територія сучасної Туреччини).

Реклама

Вона належить до тих перших свідків християнства, які разом з апостолами поширювали віру серед народів, долаючи труднощі й гоніння.

Прикмети 17 лютого

Народні прикмети 17 лютого / © pexels.com

Ясне небо та сонце — віщує теплу і ранню весну.

Морозний ранок — до врожаю меду та хорошого врожаю хліба влітку.

Сильний вітер — передбачає бурю або сильні вітри в найближчі дні.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами, цього дня слід бути особливо обережними у словах і вчинках. Будь-яка груба лайка, різке чи необережне слово може накликати неприємності. Також радять уникати темного одягу — вважається, що він притягує невдачу та пригнічує позитивну енергію.

Що можна робити завтра

Православні цього дня звертаються зі щирою молитвою до святого Теодора Тирона, заступника перед Господом. Йому моляться про повернення зниклих близьких, про підтримку у складних життєвих обставинах і про духовну силу для подолання випробувань. Особливо шанують Теодора Мовчазного — просять його захистити від марнослів’я, пустих розмов і нестриманості в словах. У народних традиціях 17 лютого пили багато холодної води, вважаючи, що вона очищає організм, надає сил і зміцнює здоров’я, готуючи тіло до нових життєвих викликів.