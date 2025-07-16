Церковне свято 17 липня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 17 липня, в православному календарі день пам’яті святої великомучениці Марини. Вона є однією з найшанованіших ранньохристиянських мучениць, яка жила у III столітті. Її житіє сповнене віри, страждань і чудес, а її культ поширений у Східній та Західній Церкві.

Після смерті матері батько віддав Марину на виховання годувальниці-християнки, яка таємно навчила дівчинку вірі в Христа. У 12 років Марина вже відкрито визнавала себе християнкою.

Марина вирізнялася незвичайною красою. Її помітив римський правитель Оліврій, який запропонував їй вийти за нього заміж і зректися Христа. Після категоричної відмови правитель наказав жорстоко катувати дівчину.

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За наказом Оліврія Марину обезголовили мечем. За переказом, це сталося приблизно 304 року. Її останні слова були молитвою до Бога за всіх, хто шануватиме її пам’ять.

Прикмети 17 липня

Народні прикмети 17 липня / © unsplash.com

Хмарний захід сонця — до похолодання.

Жайворонки високо літають — буде тепло і ясно.

Грім на Марини — осінь буде затяжною і дощовою.

Що завтра не можна робити

17 липня вважається днем, коли варто уникати важливих кроків та гучних намірів. У народі застерігали: не час ухвалювати доленосні рішення, витрачати значні суми чи відкривати свої задуми перед іншими — це може обернутися прикрістю або невдачею. Також не рекомендували засилати сватів чи укладати шлюб: день має несприятливу енергетику для початку родинного життя.

Що можна робити завтра

У день святої Марини до неї звертаються з щирими молитвами про тілесне здоров’я та родинну злагоду. Особливо благають про захист оселі й урожаю від блискавки та вогню, адже свята вважається могутньою покровителькою в часи стихійного лиха.