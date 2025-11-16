Церковне свято 17 листопада / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 17 листопада, в православному календарі день пам’яті святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського. Святий Григорій відомий як праведний і благочестивий єпископ міста Неокесарія (сучасна територія Туреччини). Достовірних біографічних відомостей про його народження та раннє життя збереглося небагато, проте його шанують за глибоку духовність, мудрість у пастирському служінні та ревність у захисті православної віри.

Як єпископ, він керував паствою у складний період, коли християнство ще зіштовхувалося з численними викликами, як зовнішніми (погрози від язичників чи єретиків), так і внутрішніми (різні єресі та духовні відхилення серед вірних).

Святий Григорій проявив себе як ревний захисник догматів віри та поборник церковного порядку. Його проповіді відзначалися глибоким богословським змістом, простотою для розуміння та духовною силою, що надихала на життя у добрі та молитві.

Святий Григорій прославився як чудотворець і зразок пастирського служіння. Він шанується як угодник Божий і приклад святого життя для духовенства та мирян.

Прикмети 17 листопада

Народні прикмети 17 листопада / © unsplash.com

Мороз цього дня віщує сувору зиму.

Якщо ворони сидять тихо на деревах — бути морозу.

Багато жолудів на деревах — на сувору зиму, мало — на м’яку.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними віруваннями існує кілька важливих заборон: не варто вирушати в далекі мандрівки, давати або брати в борг гроші, а також виходити на вулицю в брудному одязі.

Що можна робити завтра

У давнину цього дня обов’язково відвідували лазню, бо вірили: вона зміцнює здоров’я та очищає тіло і душу. Свято проводили у колі родини, намагалися відкласти важкі справи і насолодитися радісними моментами. Дуже важливо було дотримати своїх обіцянок — тоді весь наступний рік обіцяв успіх і добробут.