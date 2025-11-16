ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
306
Час на прочитання
2 хв

17 листопада — яке церковне свято, що обов’язково відвідували цього дня в давнину

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 17 листопада

Церковне свято 17 листопада / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 17 листопада, в православному календарі день пам’яті святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського. Святий Григорій відомий як праведний і благочестивий єпископ міста Неокесарія (сучасна територія Туреччини). Достовірних біографічних відомостей про його народження та раннє життя збереглося небагато, проте його шанують за глибоку духовність, мудрість у пастирському служінні та ревність у захисті православної віри.

Як єпископ, він керував паствою у складний період, коли християнство ще зіштовхувалося з численними викликами, як зовнішніми (погрози від язичників чи єретиків), так і внутрішніми (різні єресі та духовні відхилення серед вірних).

Святий Григорій проявив себе як ревний захисник догматів віри та поборник церковного порядку. Його проповіді відзначалися глибоким богословським змістом, простотою для розуміння та духовною силою, що надихала на життя у добрі та молитві.

Святий Григорій прославився як чудотворець і зразок пастирського служіння. Він шанується як угодник Божий і приклад святого життя для духовенства та мирян.

Прикмети 17 листопада

Народні прикмети 17 листопада / © unsplash.com

Народні прикмети 17 листопада / © unsplash.com

  • Мороз цього дня віщує сувору зиму.

  • Якщо ворони сидять тихо на деревах — бути морозу.

  • Багато жолудів на деревах — на сувору зиму, мало — на м’яку.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними віруваннями існує кілька важливих заборон: не варто вирушати в далекі мандрівки, давати або брати в борг гроші, а також виходити на вулицю в брудному одязі.

Що можна робити завтра

У давнину цього дня обов’язково відвідували лазню, бо вірили: вона зміцнює здоров’я та очищає тіло і душу. Свято проводили у колі родини, намагалися відкласти важкі справи і насолодитися радісними моментами. Дуже важливо було дотримати своїх обіцянок — тоді весь наступний рік обіцяв успіх і добробут.

Дата публікації
Кількість переглядів
306
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie