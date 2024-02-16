17 лютого — яке церковне свято, чому варто пити багато холодної води

Завтра, 17 лютого, в православному календарі день пам’яті святого мученика Теодора Тирона. Святий мученик Теодор Тирон був солдатом римської армії, який постраждав за християнську віру в часи великого переслідування Діоклетіана на початку IV століття. Теодор народився в Амасеї, Понті, в сім’ї християн. Він служив у римській армії, але тримав свою віру в таємниці, поки не отримав знак від Бога, щоб принести себе в жертву.

Коли його військова частина була відряджена до Понта для зимівлі, йому наказали принести жертву ідолам, але він відмовився і зізнався у своїй вірі в божественність Ісуса Христа. Він вночі пішов до язичницького храму і зруйнував алтар богині Реї, матері богів, що викликало велике обурення в місті Еухаїті.

Теодора затримав один зі слуг храму і привів до правителя Пуплія. Теодор не чинив опору і спокійно відповідав на запитання від Пуплія. Юнак стверджував, що безглуздо вважати Богом бездуховний шматок дерева, який за мить був зведений в попіл, на що Пуплій загрожував йому найжорстокішими катуваннями. Теодор відповів: "Ваші погрози не лякають мене, бо сила Христа буде моєю радістю і втіхою в муках". Правитель кинув Теодора в темницю без їжі. Тієї ж ночі Христос з’явився мученику, щоб підбадьорити його і пообіцяти йому, що Його благодать є Його відважним слугою для їжі, радості і захисту.

Пуплій наказав спалити Теодора на вогнищі, але вогонь не зачепив його тіла. Тоді він наказав пробити його груди списом, і юнак помер, висловлюючи подяку Богові за Його милість. Тіло Теодора було поховане в Еухаїті, а його мощі були перенесені до Константинополя 319 року.

Церковне свято 17 лютого — день пам'яті священномучениці Маріанни

Священномучениця Маріанна була францисканською монахинею, яка народилася в Німеччині 1838 року, але переїхала з родиною в США, коли їй було дев’ять місяців. Вона служила як вчителька, головна медсестра і суперіорка в католицьких школах і лікарнях в штаті Нью-Йорк. 1883 року вона відповіла на заклик Папи Лева XIII допомогти хворим на проказу (або хворобу Гансена) на Гаваях. Вона і ще шість сестер вирушили на острів Оаху, де вони відкрили будинок для дітей батьків, які страждали від прокази. Пізніше вона переїхала на острів Мауї, де вона керувала першою загальною лікарнею на острові, а також школою Святого Антонія. 1888 року вона і її сестри переїхали на півострів Калаупапа на острові Молокаї, де вони доглядали за хворими на проказу, яких вигнали з суспільства. Вона продовжувала служити на Молокаї до своєї смерті 1918 року.

Прикмети 17 лютого

Народні прикмети 17 лютого / Фото: Pexels

Тепла погода — до спекотного літа, і навпаки.

Туман — травень буде прохолодним.

Йде сніг — до великого урожаю.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки намагалися не одягати надто ошатний одяг, навпаки, вважалося, що щастя принесуть старі речі. Але додатково варто забути про чорний колір, який приносить біди. Не можна стригтися — за повір'ями, людина так залишається без матеріального добробуту.

Що можна робити завтра

Вважалося, що потрібно цілий день пити якомога більше холодної води — це допоможе очистити організм від усіляких хвороб. Також святому Теодору моляться про те, щоб знайшлася загублена людина чи річ.

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