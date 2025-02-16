17 лютого — яке церковне свято, навіщо запалювати свічку і промовляти особливі слова

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 17 лютого, в православному календарі день пам’яті святого великомученика Теодора Тирона. Святий Теодор служив у римському війську за імператора Максиміана (близько 303–305 рр.). Він був новобранцем у полку в місті Амасія (нині територія Туреччини). У цей час у Римській імперії лютували гоніння на християн, і військовим суворо наказували приносити жертви язичницьким богам.

Теодор відмовився виконати цей наказ, відкрито сповідуючи християнську віру. Він не тільки відмовився поклонитися ідолам, але й підпалив язичницький храм богині Кібели. За цей вчинок його схопили та після тортур кинули до в'язниці, де йому не давали їжі, сподіваючись зламати його дух. Однак, за переданням, йому з’явився сам Христос і зміцнив його.

Коли побачили, що Теодор залишається непохитним у вірі, його засудили до смерті. Він був спалений живцем, але, за свідченням християн, навіть у вогні його тіло залишалося неушкодженим, а душа відійшла до Бога.

Церковне свято 17 лютого — день пам'яті святої великомучениці Маріамни

Вона була сестрою апостола Филипа, одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Вона жила в I столітті та відзначилася своєю відданістю християнській вірі.

Прийнявши обітницю дівоцтва, Маріамна супроводжувала свого брата Филипа та апостола Варфоломія в їхніх місіонерських подорожах. Вона активно допомагала їм у проповіді Євангелія, розділяючи всі труднощі та випробування апостольського служіння.

За свідченням церковного історика Никифора Калліста, під час проповіді у фригійському місті Ієраполі (на території сучасної Туреччини) апостолів Филипа, Варфоломія та Маріамну схопили та ув'язнили. Апостола Филипа стратили через розп'яття, а Маріамну та Варфоломія звільнили.

Після цих подій Маріамна продовжила проповідь християнства в Лікаонії (регіон у Малій Азії), де й завершила свій земний шлях.

Прикмети 17 лютого

Народні прикмети 17 лютого / Фото: Unsplash

Якщо гілки ялин опущені вниз — очікували снігопаду; якщо підняті вгору — ясної погоди.

Якщо день морозний і ясний – весна буде пізньою, холодною.

Сильний вітер – до затяжної зими та пізнього тепла.

Що завтра не можна робити

Не рекомендувалося стригти волосся чи нігті, оскільки це могло накликати біду. Уникали відвідування лісу, оскільки вважалося, що в цей час звірі, зокрема вовки, стають особливо активними та небезпечними. Заборонялося лаятися, сваритися та вживати нецензурні слова, щоб не притягувати негативну енергію.

Що можна робити завтра

Селяни займалися прибиранням у хлівах, доглядом за тваринами та підготовкою до весняних робіт. Вважалося, що цей день сприятливий для лікування хвороб і проведення оздоровчих обрядів. Проводили ритуали, спрямовані на залучення достатку та успіху в господарстві. Наприклад, можна спробувати такий ритуал. Запаліть церковну свічку, дивлячись на полум'я, промовте: "Вогнем очищаючим будинок освітлюю, в кути найтемніші заглядаю. Несу руйнування негативу, мною накопиченому, чужинцями принесеному. Свічка воскова на скатертину сльози ллє, мою злидню оплакує, воском нову долю мені малює, до багатства дорогу показує. Як догорить полум'я жарке, так і багатство прийде до мене довгоочікуване."

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