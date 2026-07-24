17 популярних міфів про собак, у які досі вірять власники: що каже експертка

17 міфів про собак, які експертка назвала неправдивими / © pexels.com

Реклама

Багато поширених уявлень про собак не відповідають сучасним знанням про їхню поведінку. Те, що люди часто сприймають як прояв радості, провини чи впертості, нерідко має зовсім інше пояснення.

Про це повідомляє Bored Panda з посиланням на експертку з поведінки собак, докторку Крістіну Сполдінг.

За словами експертки, люди часто пояснюють поведінку собак через призму людських емоцій. Водночас на дії тварини значно більше впливають життєвий досвід, обставини, генетичні особливості, виховання та середовище, у якому вона живе.

Реклама

Фахівчиня назвала 17 поширених міфів про собак, які не відповідають сучасним знанням про їхню поведінку:

Якщо собака мовчить, значить вона спокійна. Насправді ознаками стресу можуть бути облизування губ, позіхання, завмирання, відведення погляду чи голови ще до того, як тварина почне гарчати або гавкати. Гарчання — це погана поведінка. У більшості випадків гарчання є способом повідомити про страх, дискомфорт або бажання збільшити дистанцію. Покарання не усуває причину такої реакції. Покарання працює краще, ніж заохочення. Дослідження свідчать, що позитивне підкріплення допомагає собакам ефективніше навчатися та зміцнює довіру до власника, тоді як покарання може призвести до небажаних наслідків. Виляючий хвіст завжди означає радість. Насправді це лише свідчить про емоційне збудження. Залежно від положення та рухів хвоста собака може бути настороженою, схвильованою або навіть роздратованою. Позіхання означає, що собака хоче спати. Часто тварини позіхають через стрес, хвилювання чи емоційне напруження. Сон на спині свідчить про абсолютну довіру. Така поза може бути просто комфортною або допомагати охолодитися. Іноді собаки перевертаються животом догори й тоді, коли почуваються невпевнено. Характер собаки повністю залежить від породи. Генетика відіграє роль, але поведінку також формують соціалізація, виховання, стан здоров’я, умови життя та попередній досвід. Собаки постійно прагнуть домінувати над людьми. Теорія про «альфу» більше не вважається актуальною. Найчастіше небажана поведінка пов’язана зі страхом, стресом, нерозумінням ситуації або недостатнім навчанням. Собаки відчувають провину так само, як люди. Так званий «винуватий погляд» зазвичай є реакцією на поведінку чи тон голосу господаря, а не свідченням усвідомлення власної провини. Літнього собаку вже не навчиш нових команд. Якщо тварина здорова, вона може опановувати нові навички незалежно від віку. Облизування завжди означає прихильність. Собаки можуть лизати людину, щоб привітатися, привернути увагу, дослідити запах або смак, заспокоїтися чи продемонструвати покірність. Усі собаки люблять знайомитися з іншими собаками. Соціальні вподобання у них різні: одним подобається спілкування з новими тваринами, інші почуваються комфортніше у звичному колі. Якщо собака не слухається, значить вона вперта. Причиною можуть бути тривога, розгубленість, сторонні подразники або нерозуміння того, чого від неї очікують. Собаки бачать світ лише чорно-білим. Насправді вони розрізняють кольори, хоча й не так, як люди. Зокрема, їм доступні сині та жовті відтінки. Соціалізація цуценяти — це знайомство з якомога більшою кількістю людей і місць. Насправді важливо, щоб новий досвід викликав у тварини позитивні або нейтральні асоціації, без примусу до взаємодії. Собаки псують речі з помсти. Якщо тварина гризе меблі чи нищить предмети, це найчастіше пов’язано з нудьгою, стресом, тривогою або браком фізичних і розумових навантажень. «Зумі» свідчать про проблеми з поведінкою. Раптові сплески активності та швидкого бігу (FRAP) вважаються природною поведінкою багатьох собак і допомагають їм виплеснути накопичену енергію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що якщо у собаки з’явився стійкий неприємний запах з рота, відкладати візит до ветеринара не варто. Фахівці назвали ознаки, які можуть свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Новини партнерів