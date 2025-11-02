17-річна дівчина трагічно загинула під час звичайного візиту до стоматолога

Стоматолог. Ілюстративне зображення / © Pexels

17-річна американка Софі Фармер несподівано померла після того, як знепритомніла під час планової стоматологічної операції.

Про цей випадок повідомляє Daily Mail.

Дівчина прийшла на операцію з видалення зубів мудрості у стоматологічній клініці в місті Грейслейку, що за 50 км від Чикаго.

Коли пацієнтка раптово знепритомніла, до неї викликали парамедиків зі служби 911. Вони провели серцево-легеневу реанімацію та інтубацію.

У машині швидкої допомоги у Фармер відновився пульс і вона почала дихати, але до тями так і не прийшла.

Дівчину доставили до лікарні, де вона померла через три дні.

Після трьох місяців розслідування Бюро судово-медичної експертизи округу Кук визначило, що вона померла від ускладнень, спричинених рідкісним генетичним захворюванням ARID1B.

Її смерть була зазначена як «природна», а причиною вказано «ускладнення після операції з видалення зуба під знеболювальним, пов’язані з мутацією гена ARID1B та численними неврологічними порушеннями як факторами, що сприяли цьому».

ARID1B — це рідкісне генетичне захворювання, яке спричиняє значні затримки розвитку та інвалідність.

Люди із цим захворюванням зазвичай мають інтелектуальну недостатність різного ступеня, а також аутичні риси, судоми, затримки мовлення, а також рухові порушення.

Однак це захворювання недостатньо діагностується через його різноманітні прояви та відсутність доступності генетичного діагностичного тестування.

Ні в стоматологічній клініці, ні парамедикам не було відомо про жодні генетичні аномалії пацієнтки.

