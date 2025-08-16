Церковне свято 17 серпня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 17 серпня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Мирона. Святий Мирон був священником у місті Ахея, що в Греції. Він походив із благочестивої, знатної християнської родини. Мав добру славу як пастир лагідний, милосердний, ревний у служінні Богу, щедрий до бідних.

У часи правління римського імператора Декія (середина III століття, бл. 249–251 року), християн переслідували особливо жорстоко. У місті, де служив Мирон, правителем був жорстокий гонитель Савін. Під час одного з римських свят, коли за звичаєм приносили жертви язичницьким богам, Савін увірвався до храму, щоб примусити християн поклонитися ідолам.

Святий Мирон відкрито виступив проти такого безчестя і сміливо дорікнув Савіну за жорстокість і боговідступництво. Цим викликав на себе його лють.

Святого Мирона схопили й піддали тяжким тортурам. Зрештою його стратили — імовірно, через обезголовлення. Це сталося близько 250 року.

Прикмети 17 серпня

Якщо 17 серпня вітряно — осінь буде буревійною, а зима сніжною.

Спокійний день — до м’якої осені.

Якщо з ранку туман стелиться — буде гарна погода.

Що завтра не можна робити

У народі вірили, що 17 серпня душі померлих навідуються одна до одної — мов на гостину. Тому в цей день не радили ходити на кладовище, аби не турбувати покійників у їхніх небесних зустрічах.

Що можна робити завтра

Однією з важливих традицій 17 серпня було творити добро тим, хто найбільше потребує — підтримати вдів, пригорнути сиріт, допомогти знедоленим. У народі вірили: усе добре, що зробиш цього дня, повернеться сторицею.