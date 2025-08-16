ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
2 хв

17 серпня — яке церковне свято, чому краще не йти на кладовище цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 17 серпня

Церковне свято 17 серпня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 17 серпня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Мирона. Святий Мирон був священником у місті Ахея, що в Греції. Він походив із благочестивої, знатної християнської родини. Мав добру славу як пастир лагідний, милосердний, ревний у служінні Богу, щедрий до бідних.

У часи правління римського імператора Декія (середина III століття, бл. 249–251 року), християн переслідували особливо жорстоко. У місті, де служив Мирон, правителем був жорстокий гонитель Савін. Під час одного з римських свят, коли за звичаєм приносили жертви язичницьким богам, Савін увірвався до храму, щоб примусити християн поклонитися ідолам.

Святий Мирон відкрито виступив проти такого безчестя і сміливо дорікнув Савіну за жорстокість і боговідступництво. Цим викликав на себе його лють.

Святого Мирона схопили й піддали тяжким тортурам. Зрештою його стратили — імовірно, через обезголовлення. Це сталося близько 250 року.

Прикмети 17 серпня

Народні прикмети 17 серпня / © unsplash.com

Народні прикмети 17 серпня / © unsplash.com

  • Якщо 17 серпня вітряно — осінь буде буревійною, а зима сніжною.

  • Спокійний день — до м’якої осені.

  • Якщо з ранку туман стелиться — буде гарна погода.

Що завтра не можна робити

У народі вірили, що 17 серпня душі померлих навідуються одна до одної — мов на гостину. Тому в цей день не радили ходити на кладовище, аби не турбувати покійників у їхніх небесних зустрічах.

Що можна робити завтра

Однією з важливих традицій 17 серпня було творити добро тим, хто найбільше потребує — підтримати вдів, пригорнути сиріт, допомогти знедоленим. У народі вірили: усе добре, що зробиш цього дня, повернеться сторицею.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie