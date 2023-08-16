17 серпня — яке церковне свято, навіщо молитися семи отрокам і що не можна робити

Завтра, 17 серпня, в православному календарі день пам’яті преподобномучениці Євдокії. За легендою, Євдокія була дочкою римського сенатора Філософа, який був таємним християнином. Вона отримала гарну освіту і вирішила присвятити своє життя Богу. Але її батько хотів одружити її з багатим і впливовим чоловіком. Щоб уникнути цього, Євдокія втекла з дому і прихистилася в монастирі під чоловічим ім’ям Євген. Там вона стала ученицею абата Елена і виділилася своїми добродітелями і мудрістю.

Одного разу до монастиря прибула дочка местного правителя Афенея, яка називалася Меланфія. Вона захопилася красою і талантом Євгена (Євдокії) і закохалася в неї. Вона написала їй любовний лист і просила зустрітися з нею. Євдокія вирішила використати цю ситуацію для проповідування христианства. Вона запросила Меланфію до своєї келії і розповіла їй про свою справжню стать і про свою віру. Меланфія була здивована і сором’язлива, але також зацікавилася словами Євдокії. Вона погодилася стати христианкою і принесла до монастиря свого батька Афенея і свого нареченого Прота. Всі вони прийняли християнське хрещення від абата Елена.

Але це не сподобалося одному з радників Афенея, який був язичником. Він повідомив про це імператору Нумеріану, який наказав заарештувати всіх христиан у монастирі. Євдокію, Меланфію, Прота і Елена привели до Рима, де їх показали на арені перед народом. Там їх побили, кинули до диких звірів і спалили живцем. Але Бог захистив їх від усього цього і не дозволив їм постраждати. Нарешті, їх усiх убили мечем за свою вiру.

Церковне свято 17 серпня — день пам'яті семи отроків Ефеських

Сім отроків Ефеських були сімою християнськими мучениками, які жили в ІІІ столітті в Ефесі, місті на території сучасної Туреччини. Вони були воїнами, які служили під час гоніння на християн за правління римського імператора Деція. Їх імена були Максиміліан, Ямвлих, Мартиніан, Іоанн, Дионисій, Костянтин і Антонін. Вони вирішили приховатися в печері, щоб уникнути звинувачень у християнстві. Там вони молилися і розмовляли про свою віру. Господь послав на них чудесний сон, який тривав понад 170 років. Коли вони прокинулися, вони не знали, що сталося. Вони вийшли з печери і побачили, що світ змінився. Християнство стало дозволеним і поширеним релігією. Вони зустрілися з єпископом Ефеса і розповіли про свою дивовижну історію. Їх свідчення стало доказом сили Божої і надзвичайності християнської воскресної надії. Потім вони знову заснули в печері і померли. Їх тіла були поховані з почестями.

Прикмети 17 серпня

Народні прикмети 17 серпня / Фото: pixabay.com

Якщо вам погано спиться вночі — помоліться семи отрокам Ефеським.

Хмари, вітер та дощ — листопад буде холодним.

Суха та тепла погода — листопад буде сонячним.

Що завтра не можна робити

Народні прикмети стверджують, що не можна цього дня позичати гроші, торгувати. Також не варто проводити будь-які угоди з нерухомістю. Взагалі 17 серпня вважається невдалим днем для фінансової діяльності. Не ображайте і не сперечайтесь з літніми людьми, інакше в старості з вами будуть поводитися так само.

Що можна робити завтра

Цей день наші предки називали Сіногнійкою або Малинницею. Назви доволі зрозумілі. Насамперед, в цей період часто йшли сильні дощі, тому намагалися якомога швидше прибрати сіно. Також саме в кінці серпня в лісі достигала малина. Її збирали, готували варення та компоти на зиму.

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