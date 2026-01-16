Церковне свято 17 січня / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 17 січня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Антонія Великого. Антоній народився близько 251 року у місті Кома у Єгипті в заможній християнській родині. З раннього віку він проявляв глибоку духовність і прагнення до самовдосконалення. Після смерті батьків роздав усе своє майно бідним, залишивши лише найнеобхідніше, і присвятив життя служінню Богу. Це рішення стало переломним моментом у його духовному шляху.

У пошуках духовної чистоти Антоній віддалився від світу та поселився у пустелі поблизу міста Мемфіс. Там він веде суворе життя: харчувався хлібом та водою, практикував постійний піст і молитву. Поступово до нього стали приходити учні, прагнучи навчитися мистецтву духовної боротьби.

Особливістю життя святого була постійна боротьба з внутрішніми спокусами та демонічними спокусами, про яку свідчать численні біографії, зокрема житіє святого, написане св. Афанасієм Великим. Ці духовні подвиги стали основою для розвитку християнської аскетичної традиції.

Реклама

Антоній Великий проповідував життя у молитві, смиренні, покорі та відмові від мирських задоволень. Він вважав, що справжнє багатство душі — це внутрішня свобода від пристрастей. Його приклад надихнув численних учнів та послідовників, серед яких виділялися як мандрівні пустельники, так і організовані монастирські громади.

Святий Антоній став символом чернечої доблесті. Його поради та настанови вплинули на розвиток монастирського життя не лише в Єгипті, але й у всьому християнському світі. Після смерті у 356 році його духовна спадщина продовжувала жити у монастирях, а його життєвий приклад служив натхненням для багатьох поколінь подвижників.

Прикмети 17 січня

Народні прикмети 17 січня / © unsplash.com

Сніг іде весь день — буде багато снігу й заметілі всю решту зими.

Сильний вітер — чекай зміни погоди та хуртовин.

Іній на деревах — настане морозний та сухий період.

Що завтра не можна робити

Цього дня існує кілька заборон, яких варто дотримуватися. Не радять ділитися своїми планами з іншими — вважалося, що інакше вони можуть не здійснитися. Також у цей день не варто братися за шиття або в’язання: наші предки вірили, що так можна ненароком «зачепити» чи «зав’язати» шлях до добробуту та грошей у домі.

Що можна робити завтра

У православне свято можна звернутися до святого преподобного Антонія з молитвою. Його вважають заступником перед Богом, до якого просять захисту від недуг, підтримки у складних життєвих ситуаціях та допомоги в сімейних справах.