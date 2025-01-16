17 січня — яке церковне свято, чому краще відкласти рукоділля на інший день

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 17 січня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Антонія Великого. Він був одним із перших і найбільш видатних християнських пустельників та засновником чернецтва в Єгипті. Його життя стало основою для формування чернечої традиції в християнстві. Він жив у IV столітті (приблизно від 251 до 356 року).

Антоній народився в заможній християнській родині в Єгипті, в селі Кома, приблизно 251 року. Батьки його були вірянами, і Антоній отримав добре виховання, отримуючи основи християнської віри. Його батьки померли, коли він був ще молодим, і він успадкував їхнє майно. Однак, почуваючи, що матеріальні блага не можуть забезпечити йому справжнє щастя, Антоній вирішив продати все, що мав, і вступити на шлях аскетичного життя.

Відчуваючи покликання до чернецтва, він пішов до єгипетської пустелі, де почав вести аскетичне життя. Антоній відокремився від світу, проживаючи у печерах і зосереджуючи свою увагу на молитві, пості й духовному розвитку. Його відданість життю у молитві та аскезі зробила його знаменитим серед одновірців. Антоній часто стикався з випробуваннями, включаючи фізичні та духовні спокуси, що мали перевірити його віру.

Однією з найбільш відомих частин життя святого Антонія є його боротьба зі спокусами. Він вірив, що диявол намагається спокусити ченців, і саме його перемога над цими спокусами робить його прикладом для наслідування. Святий Антоній переживав численні видіння, які намагалися його відвести від шляху аскези, але він залишався незмінно вірним своїй віру.

Антоній став не тільки прикладом для інших ченців, але й наставником для багатьох, хто бажав стати чернецем. Його учні часто приходили до нього, щоб отримати духовні настанови. Він навчав своїх послідовників жити в простоті, скромності та покорі, підкреслюючи важливість молитви, покаяння та відданості Богу. Саме завдяки йому розпочався розвиток чернечого руху, який розширювався і поширювався по всьому християнському світу.

Хоча сам Антоній не залишив нам писемних праць, його життя стало темою багатьох ранніх християнських текстів. Одна з найвідоміших книжок, що описує його життя — це "Життя святого Антонія", написане святим Афанасієм Олександрійським. Це твір не тільки детально описує духовний шлях Антонія, але й служить натхненням для багатьох християн у різні епохи. Святий Антоній вважається "батьком" християнського чернецтва і одним із найбільших аскетів християнської історії.

Прикмети 17 січня

Народні прикмети 17 січня / Фото: Unsplash

Ясна погода — морози будуть затяжними.

Червоне небо на заході сонця — чекайте на сильний вітер.

Потепліло — наступні дні різко похолодає.

Що завтра не можна робити

Цього дня краще не брати жодних гострих предметів до рук. Наприклад, хліб не ріжуть, а ламають на шматки руками. Також не варто займатися рукоділлям, інакше існує високий ризик поранитися ножицями.

Що можна робити завтра

Наші предки обов'язково пекли круглий хлібець, який символізував Сонце. Шматочки випічки обов'язково роздавали дітям, всім членам родини, а ще домашній худобі. Існувало повір'я, що так можна накликати ранню весну.

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