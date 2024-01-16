17 січня — яке церковне свято, чому обов'язково потрібно ділитися випічкою з іншими людьми

Завтра, 17 січня, в православному календарі день пам’яті Антонія Великого. Антоній Великий був одним з перших християнських ченців, який вирушив для усамітненого життя в пустелі Єгипту. Він народився 251 року в єгипетському містечку Комі і походив із багатої християнської сім’ї. 272 року після смерті батьків він роздав майно бідним і замешкав у пустелі поблизу Комі, де жив подвижницьким життям. Він навчався у різних подвижників, які жили в околицях, і переймав від них чесноти, такі як стриманість, молитва, працелюбність, терпеливість і любов до Бога і ближнього. Він також зазнавав багатьох спокус і нападів від диявола, але витримував їх з мужністю і вірою. Він став знаменитим і поважаним серед народу і своїх учнів, які наслідували його приклад. Антоній також зустрічався з іншими великими святими, такими як Афанасій Александрійський і Павло Пустельник. Він помер 357 року в глибокій старості, залишивши за собою багато творів і настанов про духовне життя. Його вважають засновником християнського відлюдницького чернецтва і одним з найбільш шанованих святих у православній і католицькій церквах.

Прикмети 17 січня

Народні прикмети 17 січня / Фото: Pexels

Хмарно — до заметілі найближчими днями.

Тепла погода — наступного дня похолодання.

Відлига — весна прийде рано.

Що завтра не можна робити

Забороняється ледарювати, адже Антоній Великий був дуже працьовитою людиною і він не терпить лінощів. Але не можна займатися цього дня рукоділлям. Можна "зашити" дорогу до вашого дому для фінансів. Не можна сваритися, лихословити — це призведе до хвороб та різних бід.

Що можна робити завтра

Цього дня наші предки випікали особливу випічку, яка мала форму сонця. Дуже важливо було нею поділитися з іншими людьми. Тоді весь рік мине в багатстві. Чоловіки йшли перевіряти заготівлі на зиму, щоб зрозуміти, чи вистачить до весняного Юрія.

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