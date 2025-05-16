Церковне свято 17 травня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 17 травня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Андроніка та інших. Святий Андронік — один із сімдесяти апостолів, яких Сам Спаситель послав для проповіді Царства Божого (Лк. 10:1). У Новому Завіті він згадується апостолом Павлом як добре знаний і шанований серед інших апостолів, “родич” і співув’язнений, тобто людина, яка постраждала за Христа разом з ним (Рим. 16:7). Його життя та апостольська діяльність пов’язані з яскравим періодом утвердження християнської віри в Римській імперії.

За переданням, Андронік походив із Панонії (історичної області на теренах сучасної Угорщини або Балканського півострова). Його дружиною та вірною співтрудівницею в апостольському служінні була свята Юнія, яка також належала до числа 70-ти учнів Христа.

Подружжя прийняло віру в Христа ще до навернення апостола Павла, що свідчить про їхнє раннє входження до Христової Церкви. Їхня віра була не лише глибоко особистою, а й активною — вони відразу ж стали ревними благовісниками Євангелія.

Реклама

Після Святої П’ятдесятниці Андронік і Юнія вирушили в місіонерську подорож. Їхнє апостольське служіння охоплювало Малу Азію, Сирію, Македонію, а можливо — й інші краї. Вони ревно проповідували Христа, навертали язичників, утверджували новоутворені церковні громади та поставляли єпископів.

Історичні перекази приписують їм і дар чудотворення: вони зцілювали хворих, виганяли злих духів і творили багато знамен, що свідчили про дію благодаті Божої.

Їхнє апостольське служіння не залишилося непоміченим владою. Разом з іншими апостолами вони зазнали переслідувань. Апостол Павло, говорячи про них, підкреслює їхнє ув’язнення, називаючи їх «співув’язненими». Це засвідчує, що їхнє життя проходило під знаком мученицького подвигу.

Життя Андроніка та Юнії завершилося мученицьки. За церковним переданням, вони були жорстоко вбиті язичниками — побиті камінням за проповідь Христа. Ймовірним місцем їхнього упокоєння вважають територію сучасної Греції або Балкан. Точних історичних відомостей про обставини їхньої смерті не збереглося, але Церква одностайно прославила їх як мучеників.

Реклама

Прикмети 17 травня

Народні прикмети 17 травня / © unsplash.com

Вранці на траві немає роси — погода скоро зміниться.

Горобці літають великими зграями — до сильного вітру.

Зозуля весело співає — до поліпшення погоди.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна стригти нігті або волосся — вважається, що це може скоротити життя. Також не варто різати домашню птицю на м’ясо — інакше птиці вдома перестануть водитися. А ще забороняється вагітним жінкам одягати червоний одяг і їсти ягоди та фрукти — може призвести до передчасних пологів.

Що можна робити завтра

У народній традиції святого Андрона шанують як охоронця небесної брами — того, хто має силу відчиняти ворота небес і випускати на землю спасенний дощ. Саме до нього звертаються з молитвами під час посухи, просячи зволожити землю, аби сходи дали силу, а посіви не загинули без живильної вологи.

У давнину господині саме 17 травня традиційно готували різноманітні страви з картоплі, вірячи, що щедрий картопляний стіл притягне рясний урожай цього коренеплоду. Чим більше картоплі подавалося до столу, тим вищим, за народним повір’ям, мав бути не лише урожай, а й добробут у господарстві.