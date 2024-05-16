17 травня — яке церковне свято, не робіть одну річ, інакше в житті почнуться серйозні проблеми

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 17 травня, в православному календарі день пам’яті апостола від 70 Андроніка і святої Юнії. Апостол Андронік був одним з апостолів з числа сімдесяти. Він також був єпископом Паннонії. Андронік відомий своїми апостольськими трудами, наверненням язичників у християнство, руйнуванням язичницьких храмів та спорудженням церков. Він був родичем апостола Павла і сподвижником в його місіонерській діяльності. Андронік та його помічниця Юнія багато потрудилися, проповідуючи Євангеліє язичникам.

Свята Юнія також була родичкою апостола Павла. Вони увірували в Господа раніше самого апостола. Юнія допомагала Андроніку в апостольських трудах. Вони прославилися тим, що проповідували Євангеліє язичникам. Багато язичників хрестилися завдяки їхній праці, язичницькі капища зникали, а на їхньому місці з’являлися християнські храми.

Прикмети 17 травня

Народні прикмети 17 травня / Фото: Unsplash

Спекотна і сонячна погода — осінь прийде рано.

Дощить — до негожого літа.

Вже розквітнув бузок — можете ловити рибу.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші пращури намагалися не робити гучні вечірки, не веселитися і не співати. Вірили, хто не послухається, на того чекають серйозні проблеми. Також заборонялося їхати у далекі подорожі — вони закінчаться невдачею.

Що можна робити завтра

Цього дня часто бувало вітряно, від вітру чувся свист, через що день назвали "Свистуном". Селяни виходили на город, щоб посадити перець, картоплю, томати.

Читайте також: